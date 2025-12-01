Kultur
Christtagskonzert aus Bad Ischl
Ein Christtagskonzert im weihnachtlichen Ambiente der Bad Ischler Nikolauskirche - genau das Richtige als Einstimmung in der Vorweihnachtszeit.
- 14.12.2025
- 10:40 - 13:00 Uhr
Publikumslieblinge wie Rafael Fingerlos und Verena Altenberger sorgen bei diesem im Jahr 2024 aufgezeichneten Konzert für einen besinnlichen Abend für die ganze Familie.
Das Konzert nach einer Idee von Franz Welser-Möst findet in Zusammenarbeit mit den Salzkammergut Festwochen Gmunden statt und lässt den Christtag mit einem gelungenen Mix aus Klassik und Volksmusik ausklingen.
Sopranistin Miriam Kutrowatz und Cellistin Harriet Krijgh wirken ebenso mit wie Pianist Sascha El Mouissi, das Ensemble Tschejefem & Dumfart Trio, die Waldauf-Schwestern an der Geige, Hirtenkinder aus Gmunden und die Bläser der Steff'n Hansl Musi.