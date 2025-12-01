Hauptnavigation

Das Bild zeigt einen Mann, der auf einer Bühne steht und anscheinend singt oder spricht. Er trägt ein grünes Weste über einem weißen Hemd und hat einen ernsten Gesichtsausdruck. In seiner linken Hand hält er ein schwarzes Musikheft. Im Hintergrund sind mehrere Tannenbäume dekoriert, die für eine festliche Atmosphäre sorgen. Auf der linken Seite des Bildes ist eine Frau mit einem Instrument, vermutlich einer Geige, zu sehen. Die gesamte Szene vermittelt eine besinnliche, weihnachtliche Stimmung, die in der Nikolauskirche in Bad Ischl aufgenommen wurde.

Christtagskonzert aus Bad Ischl

Ein Christtagskonzert im weihnachtlichen Ambiente der Bad Ischler Nikolauskirche - genau das Richtige als Einstimmung in der Vorweihnachtszeit.

Datum:
14.12.2025
10:40 - 13:00 Uhr

Das Bild zeigt eine musikalische Darbietung in einer festlich geschmückten Kirche. Im Hintergrund ist ein Weihnachtsbaum zu sehen, der mit goldenen Sternen und Kerzen dekoriert ist. Im Vordergrund stehen vier Personen. Von links nach rechts: 1. Ein Mann in einem schwarzen Anzug und einem hellen Hemd, der mit geschlossenen Augen singt. 2. Eine Frau mit schulterlangen Haaren, die eine schwarze Jacke über einem rosa Kleid trägt. Sie hat eine nachdenkliche Miene und blickt leicht nach oben. 3. Ein junger Mann in einem grauen Pullover, der ebenfalls singt. 4. Ein weiterer Mann, der an einem Tisch sitzt und ein Musikinstrument spielt, vermutlich eine Gitarre oder ein ähnliches Saiteninstrument. Er trägt einen grauen Anzug und schaut zur Darbietung. Die Kirche ist feierlich dekoriert, und es gibt mehrere Pflanzen und Blumen auf dem Boden. Die Atmosphäre wirkt besinnlich und festlich, was auf die Veranstaltung eines Christtagskonzerts hinweist.
Rafael Fingerlos, Johanna Dumfart, Michael Dumfart, Fabian Steindl.
Quelle: Salzkammergut Festwochen Gmunden

Publikumslieblinge wie Rafael Fingerlos und Verena Altenberger sorgen bei diesem im Jahr 2024 aufgezeichneten Konzert für einen besinnlichen Abend für die ganze Familie.

Das Konzert nach einer Idee von Franz Welser-Möst findet in Zusammenarbeit mit den Salzkammergut Festwochen Gmunden statt und lässt den Christtag mit einem gelungenen Mix aus Klassik und Volksmusik ausklingen.

Das Bild zeigt zwei Personen, die auf einer Bühne stehen. Im Hintergrund befindet sich ein Klavier und dekorative Beleuchtung. Die erste Person, ein Mann, trägt einen dunklen Blazer mit einem hellen Hemd und hat einen Bart. Er hält seine Hände leicht geöffnet vor sich und hat einen freundlichen Gesichtsausdruck. Die zweite Person, eine Frau, trägt ein traditionelles Outfit, bestehend aus einer dunklen Weste und einem weißen Oberteil mit weiten Ärmeln. Ihr langes, welliges Haar ist braun, und sie lächelt ebenfalls freundlich. Ihre Hände sind vor ihrem Bauch gefaltet. Um die beiden Personen herum sind einige dekorative Pflanzen und Blumen zu sehen. Die Szene wirkt festlich und einladend, passend zum weihnachtlichen Anlass des Christtagskonzertes.
Rafael Fingerlos, Miriam Kutrowatz.
Quelle: Salzkammergut Festwochen Gmunden

Sopranistin Miriam Kutrowatz und Cellistin Harriet Krijgh wirken ebenso mit wie Pianist Sascha El Mouissi, das Ensemble Tschejefem & Dumfart Trio, die Waldauf-Schwestern an der Geige, Hirtenkinder aus Gmunden und die Bläser der Steff'n Hansl Musi.

