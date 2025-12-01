Kultur
Christmas classics at the movies
Als die schönste Zeit des Jahres gelten für Kinofans die Wochen um Weihnachten, wenn Weihnachtsfilme mit ihren großartigen Soundtracks gezeigt werden.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 25.12.2025
- 06:20 - 07:30 Uhr
Beim Hören der Filmmusik von "It's only a diary" aus "Bridget Jones" zum Beispiel sieht man vor dem geistigen Auge regelrecht den Schnee fallen. Genauso erscheint den Zuhörern bei "Harry im Winter" eine bizarre Winterlandschaft.
Diese beiden Soundtracks sind aus der Feder des schottischen Komponisten Patrick Doyle. Unter der Leitung von Gavin Sutherland ist auch die Filmmusik "Assault on the tower" zu dem Actionfilm "Die Hard" von Michael Kamen zu hören, der für diesen Soundtrack mit einem BMI Film Music Award ausgezeichnet wurde, sowie der in jeder Generation neu gedeutete Filmklassiker "Ben Hur" von Miklós Rózsa.
Ergänzt wird der Konzertabend mit Hits wie "White Christmas" von Irving Berlin, Danny Elfmans Suite zu "The Nightmare before Christmas" oder "Love Actually – Main Theme" aus Craig Armstrongs romantischer Komödie.
Der englische Dirigent Gavin Sutherland ist ein großer Kenner des Genres Filmmusik und gastiert seit 2002 regelmäßig beim Münchner Rundfunkorchester. Durch den Abend führt Antonia Goldhammer, Moderatorin und Filmmusikexpertin.