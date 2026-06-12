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Kultur

Becoming Taylor Swift: Ruhm und Rivalen

Taylor Swift: von der Countrysängerin zum Weltstar. Ihr Aufstieg ist unaufhaltsam: Ruhm, Millionen von Fans auf der ganzen Welt – bis sie Kritik und Hass erfährt.

Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 14.01.2029

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

"Becoming Taylor Swift" zeigt ihr Erwachsenwerden im Blitzlicht der Paparazzi, ihre Erfolge und bitteren Rückschläge. Nach einem öffentlichen Streit zieht sie sich 2016 ins Private zurück. Doch ihre Karriere geht unaufhörlich voran, und sie ist nicht aufzuhalten.

Vom Country-Talent zum Weltstar

Taylor Swift ist die derzeit erfolgreichste Musikerin der Welt und setzt neue Rekorde. Millionen von jungen Frauen sehen in ihr nicht nur ein Popidol. Was ist das Geheimnis ihres Erfolges?

Unveröffentlichte Tonaufnahmen und seltenes Archivmaterial geben neue Einblicke in das Leben von Taylor Swift und ihre Geschichte. Frühe Weggefährten, Chronisten und Swifties rekonstruieren ihren Weg vom Country-Nachwuchstalent zu einem der größten und einflussreichsten Popstars der Musikgeschichte.

Die Stimme einer Generation

Wie kann es sein, dass eine ganze Generation eine Pop-Milliardärin als eine von ihnen betrachtet? Die ihre Gefühle, ihre Träume und Traumata versteht, teilt und in poetisch-gefühlvolle Songs verwandelt? Genau das will die zweiteilige Dokumentation beantworten.

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