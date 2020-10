Geboren und aufgewachsen in Kassel, kennt Ulrike Folkerts den Bergpark Wilhelmshöhe aus Kindertagen. Nach ihrer Schauspielausbildung in Hannover war sie zunächst an verschiedenen Theatern engagiert. 1987 gab sie ihr Filmdebüt in "Das Mädchen mit den Feuerzeugen".



Inzwischen ermittelt sie seit über 30 Jahren im "Tatort" und mimt die kantige und eigenwillige Kommissarin Lena Odenthal.



Privat engagiert sich die leidenschaftliche Sportlerin in verschiedenen Organisationen für Kinder in Not, wofür sie 2007 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde.