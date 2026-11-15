Kultur
Mit Jasmina Neudecker im experimenta Science Center
Das "experimenta Heilbronn", Deutschlands größtes Science Center, eröffnet spannende Einblicke in Naturwissenschaft und Technik. Interaktiv kann das Publikum auf Entdeckungsreise gehen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 06.12.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
Landet das Brot wirklich immer auf der Butterseite? Wie fühlt es sich im Auge des Sturms an? Wie wurde KI entwickelt? Zu Gast im "Museums-Check" ist die Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin Jasmina Neudecker.
Wissenschaft anschaulich und mit Begeisterung zu vermitteln, ist ihr ein großes Anliegen. Jasmina Neudecker moderiert beim ZDF in der „Terra X“ Reihe und hostet das Format „Terra Xplore“. „Wir müssen Filme und Beiträge machen, die die Menschen sehen wollen. Denn ohne jemanden zu erreichen, kann man auch kein Bewusstsein schaffen“, sagt die 1987 geborene Wissenschaftsjournalistin. Gemeinsam mit Markus Brock nimmt sie das „experimenta Heilbronn“ unter die Lupe.
„Erleben schafft Wissen“ - das ist das Motto des Science Centers. 275 Mitmachstationen laden Jung und Alt zum Entdecken und Forschen ein. Vier Themenwelten auf vier Etagen bilden das Zentrum der Ausstellung.
Der Science Dome im Untergeschoss eröffnet eine inspirierende Welt: Eine Kombination aus Kino, Planetarium und Bühne. Hier erlebt das Publikum Wissensshows, Theaterstücke oder 360-Grad-Filme.
Auf dem Dach der experimenta ist eine Sternwarte untergebracht, die faszinierende Ausblicke auf Mond, Planeten und ferne Galaxien bietet.
Die Künstliche Intelligenz spielt als Leitthema für die experimenta eine wichtige Rolle. Im KI-Pavillon, der 2025 den German Design Award erhielt, wird die Geschichte von KI erzählt. Besucher:innen können KI-Anwendungen ausprobieren und bei Dunkelheit sogar das Gebäude zum Leuchten bringen. Ihre Töne und Geräusche verwandelt die Lichtinstallation „Echo“ mittels KI in ein beeindruckendes Spiel der Farben auf der Fassade.
Wechselnde Sonderausstellungen ergänzen das Programm. In der Schau „Giganten – Riesen der Vergangenheit“ kann man bis 30. Mai 2027 in die Welt riesiger Urzeittiere eintauchen, die nach den Dinosauriern auf der Erde lebten - darunter der Riesenaffe Gigantopithecus blacki und die Riesenschlange Titanoboa mit einer Länge von 15 Metern. Lebensgroße 3D-Modelle und Skelette veranschaulichen ihre gigantische Statur. Was fraßen sie und warum verschwanden sie wieder von der Erde? Auch in der Sonderausstellung kann das Publikum selbst zum Forschenden werden und etwa die Zähne eines prähistorischen Nashorns untersuchen.