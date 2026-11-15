Mit Jasmina Neudecker im experimenta Science Center

Wechselnde Sonderausstellungen ergänzen das Programm. In der Schau „Giganten – Riesen der Vergangenheit“ kann man bis 30. Mai 2027 in die Welt riesiger Urzeittiere eintauchen, die nach den Dinosauriern auf der Erde lebten - darunter der Riesenaffe Gigantopithecus blacki und die Riesenschlange Titanoboa mit einer Länge von 15 Metern. Lebensgroße 3D-Modelle und Skelette veranschaulichen ihre gigantische Statur. Was fraßen sie und warum verschwanden sie wieder von der Erde? Auch in der Sonderausstellung kann das Publikum selbst zum Forschenden werden und etwa die Zähne eines prähistorischen Nashorns untersuchen.