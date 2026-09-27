Museums-Check mit Markus Brock

Im Dezember 2025 hat das "Haus der Geschichte Bonn" seine umfassend neu gestaltete Dauerausstellung "Du bist Teil der Geschichte, Deutschland seit 1945" eröffnet. Im Mittelpunkt stehen die großen gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit: Demokratie, Klimawandel, Migration und Zusammenhalt.



Digitaler, inklusiver und stärker am Alltag der Menschen orientiert, machen die ausgewählten Objekte Geschichte begreifbar - angefangen von der Puppenwiege aus der Nachkriegszeit über den Ford Transit einer Einwandererfamilie bis hin zum Baumhaus als Zeichen für Umweltproteste. An vielen Stationen können Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden, etwa auf originalen Bundestagsstühlen über politische Fragen abstimmen und die eigene Sicht auf die deutsche Geschichte einbringen.



1994 wurde das "Haus der Geschichte Bonn" eröffnet, kontinuierlich kommen neue Objekte und Dokumente hinzu, seien es Fanartikel der Fußball-WM oder die Wanderstiefel, die ein Feuerwehrmann während der Flutkatastrophe im Ahrtal trug. Die Sammlung umfasst rund eine Million Objekte und bewahrt auch im unterirdischen Depot die deutsche Geschichte für die Nachwelt.



Wechselnde Sonderausstellungen greifen aktuelle Trends und relevante Themen auf. Die Schau "Nach Hitler. Die deutsche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus" beleuchtet bis Ende Januar 2027 die unterschiedlichen Blicke der Generationen auf die NS-Diktatur und zeigt, warum die Aufarbeitung weiterhin von großer Bedeutung für die Demokratie ist.



Florian Schroeder gehört zu den prägenden Stimmen des politischen Kabaretts in Deutschland. Er analysiert mit scharfem Witz und Sachkenntnis gesellschaftliche Entwicklungen - auf der Bühne, im Fernsehen, im Radio und in seinen Büchern. In seinem Bühnenprogramm "Endlich glücklich" befasst er sich mit der allgegenwärtigen Krisenstimmung, setzt ihr bewusst Zuversicht entgegen und macht Mut zum Glücklichsein.