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Millionen Fake - Jagd auf die Kunstfaelscher Sendebereich Hintergrund 2850x855

Millionen Fake - Jagd auf die Kunstfälscher

Exklusiver Einblick in die geheimnisvolle Welt der Kunst-Fälscher.

Ein Mann mit einem türkisen Pulli bekleidet schaut in die Kamera
Kultur -

Die Spur der Fälschungen

Die dreiteilige True-Crime-Serie erzählt einen der spektakulärsten Kunstskandale Europas: Die Jagd auf den niederländischen Bildhauer Robert Driessen und gefälschte Giacometti-Skulpturen.

Sendungsbereich:
Millionen Fake - Jagd auf die Kunstfälscher

Es war einer der größten Kunstfälscher-Skandale in Europa: Das Stuttgarter Landeskriminalamt entdeckte im Jahr 2009 über eintausend Giacometti-Skulpturen, die von einem Kunsthändler aus Mainz und einem niederländischen Kunstfälscher kopiert wurden.

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