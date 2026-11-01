Kultur
Yvonne Eisenring zu Gast im «Literaturclub»
Laura de Weck, Gerhard Pfister, Milo Rau und – als Gast – die Autorin und Schauspielerin Yvonne Eisenring diskutieren über aktuelle Neuerscheinungen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 22.11.2026
- 10:35 - 11:50 Uhr
Einmal mehr mischt die deutsche Bestseller-Autorin Juli Zeh eine rasante Handlung mit Gesellschaftskritik. In «Pony Show» geht es um Macht, Medienrummel und Manipulation. Ein über 500 Seiten starker Justiz-Krimi mit psychothrillerhaften Zügen. Ausgangspunkt der Handlung ist eine Frau, der vorgeworfen wird, ihren Geliebten umgebracht zu haben.
Manche suchen Liebe, andere Anerkennung. Und alle suchen Zugehörigkeit. Der US-Schriftsteller Tony Tulathimutte erzählt in seinem Kurzgeschichtenband «Fiasko» von Menschen, die in ihrem Bestreben, irgendwo dazuzugehören, immerzu scheitern. Mit beeindruckender Originalität und Sprachwucht lässt Tulathimutte seine Figuren gegen die Wand fahren. «Fiasko» wurde von der Kritik bereits als «Buch des Jahrtausends» gefeiert.
Die Schweizerin Renata Burckhardt hat sich als Theaterautorin und Kolumnistin einen Namen gemacht. Mit «Verrat an Hyun» legt sie nun ihren ersten Roman vor. Er handelt von der alleinerziehenden Mutter Alin, die eine Südkoreanerin als Mitbewohnerin bei sich aufnimmt. Zwei unterschiedliche Lebenswelten prallen aufeinander, und eine zarte Freundschaft beginnt.
Oft hat die Schwedische Akademie für eine Überraschung gesorgt. 2026 nicht. Schon länger galt die Kanadierin Anne Carson als Anwärterin auf den Literaturnobelpreis. Nun bekommt sie ihn. Der ideale Anlass, Carsons Werk im «Literaturclub» zu betrachten: Der Sammelband «Decreation» umfasst eine Oper, Essays und Gedichte. Er zeugt von Carsons Kreativität sowie ihrem Bestreben, Gewissheiten ins Wanken zu bringen.