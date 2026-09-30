Kultur
«Literaturclub» im Oktober
Jennifer Khakshouri, Philipp Tingler, Samira El Ouassil und der Schweizer Wirtschaftsjournalist und Fernsehmoderator Reto Lipp diskutieren über aktuelle Neuerscheinungen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 11.10.2026
- 10:15 - 11:30 Uhr
Die Bücher im Oktober:
Emma Cline: «In die Schweiz» (Hanser)
Micha Lewinsky: «Freunde von früher» (Diogenes)
Shida Bazyar: «Die Lücken» (Kiepenheuer und Witsch)
Artem Tschech: «Musik für einen Soldaten» (Klett-Cotta)