Kultur
"Kulturzeit" vom 16.09.2025: Zum Tod von Robert Redford
Die Themen der Sendung: Robert Redford gestorben, Roman "Die Ausweichschule", Waffenrecht in Österreich, Waffenland Schweiz, Rachel Salamander, Münchner Philharmoniker.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2024
- Datum:
- Sendetermin
- 16.09.2025
- 19:21 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Hollywood-Star Robert Redford gestorben
Filmstar RobertRedford ist tot. Der Oscar-Preisträger starb am 16.September zu Hause im US-Staat Utah im Alter von 89 Jahren, wie Pressesprecherin Cindi Berger mitteilte. Redford sei "umgeben von seinen Lieben" verstorben. Robert Redford war nicht nur Schauspieler, sondern auch Regisseur, Aktivist und eine Art Pate für Independent-Filme - im Rahmen seines Filmfestivals Sundance, das nach einer seiner berühmtesten Filmfiguren benannt ist.
Kaleb Erdmanns "Die Ausweichschule"
Kaleb Erdmann, der als Kind den Amoklauf an einem Erfurter Gymnasium miterlebte, nähert sich diesem in seinem Buch. "Die Ausweichschule" ist auch eine Geschichte über das Schreiben und die Frage, wie man von der Wirklichkeit erzählen kann. Erdmanns Buch steht auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2025. Ihm gelinge, "ohne politische Mission, ohne Sensationslust mit den Ereignissen literarisch umzugehen: suchend, tastend, selbstironisch", erklärt die Jury. Die Balance zwischen Distanz und Annäherung an den Amoklauf überzeuge sprachlich ebenso wie die Beschreibung der Suche nach der Verlässlichkeit von Erinnerung.
Waffenland Schweiz: Private rüsten auf
Waffen sind in der Schweiz beliebt: Die Zahl der jährlich erteilten Waffenbewilligungen ist in den letzten zehn Jahren klar gestiegen. Warum wollen mehr Private eine Waffe? Eine Reportage aus der Welt der Waffenfans, besucht das Feldschießen und trifft im Schießkeller auf Menschen, die sich mit der Waffe sicherer fühlen.
Mit Rachel Salamander bei der Wiedereröffnung der Münchner Synagoge
In Anwesenheit von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist am 15. September die restaurierte Synagoge an der Münchner Reichenbachstraße wiedereröffnet worden. Das ursprünglich 1931 eröffnete jüdische Gotteshaus im Stadtteil Isarvorstadt war 1938 von den Nazis verwüstet und nach dem Zweiten Weltkrieg nur notdürftig instand gesetzt worden. Seit 2006 war die Synagoge außer Betrieb und verfiel. Die Publizistin Rachel Salamander und der Rechtsanwalt Ron Jakubowicz gründeten später den Verein Synagoge Reichenbachstraße, um den Bau denkmalgerecht wiederherzustellen, der als weltweit einmaliges kunstgeschichtliches Zeugnis jüdischer Moderne gilt. Die Restaurierung kostete rund 14 Millionen Euro; je 30 Prozent kamen von der Stadt München, dem Land und dem Bund, zehn Prozent übernahm der Verein.
Salamander sagte, es gelte jetzt, "das vom Münchner Vorkriegsjudentum verbliebene Erbe wieder seiner vollen Würde zuzuführen. Es ist hohe Zeit, die bedrückte und von Traumata beladene Atmosphäre der Nachkriegszeit hinter uns zu lassen, den Damaligen, den aus der Geschichte Herausgestoßenen, mit ihrer von Gustav Meyerstein erbauten Synagoge eine Stimme zurückzugeben, sie wieder zu beheimaten. Das heißt ein Stück Geschichte zu heilen."