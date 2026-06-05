Zum Tod von Marjane Satrapi

Als der gesetzliche Betreuer Thomas Kasper die Wohnung eines Klienten öffnete, um den Bestand zu sichten, bevor die Entrümpelung beginnen sollte, traute er seinen Augen kaum: Die komplette Wohnung inklusive Küche, Flur und Bad war bis zur Decke angefüllt mit Ölgemälden, Zeichnungen, Installationen, etliches davon übereinander und untereinander gestapelt. Künstlernachlässe wie dieser sind ein wachsendes Problem. Die Depots der Museen sind bereits heute überfüllt. Kommunen und Landkreise haben kaum Mittel, sich darum zu kümmern. Und Erben und Hinterbliebene sind oft überfordert. Allein in Sachsen fallen in nächster Zeit mehr als 100 Künstlernachlässe an, mehrere Tausend Objekte, die gesichert, bewertet, archiviert und sachgerecht gelagert werden müssten. In Königshain in der Oberlausitz wollte der Freistaat bereits 2015 ein Zentraldepot errichten, das Projekt blieb in der Planungsphase stecken. Immerhin wurde in Sachsen eine digitale Werkdatenbank aufgebaut, mehr als 30.000 Kunstwerke sind hier bereits registriert, doch die Finanzierung steht unmittelbar vor dem Aus. Die alte Frage, ob etwas Kunst sei oder weg könne, lautet heute: Ist das Kunst, und muss das trotzdem weg?