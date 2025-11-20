Kultur
"Kulturzeit" vom 20.11.2025: Wolfram Weimer in der Kritik
Die Themen der Sendung: Wolfram Weimer in der Kritik, Doku "Nürnberg 45", Fotografendynastie Feuerstein, KI und Bairisch, Musikerin Ganna Gryniva.
Die Themen der Sendung:
Wolfram Weimer in der Kritik
Der politische Druck war groß – jetzt zieht Wolfram Weimer Konsequenzen: Der parteilose Staatsminister für Kultur und Medien, der im Frühjahr aus dem eigenen Verlag ins Kanzleramt wechselte, trennt sich für die Zeit seines öffentlichen Amts von seinen Firmenanteilen und überträgt sie einem Treuhänder. "Ich vollziehe diese Trennung allein, um jeglichen Anschein eines Interessenkonflikts zu vermeiden, der indes tatsächlich nie bestanden hat", erklärte Weimer in Berlin. Hintergrund sind Medienberichte, wonach die von Weimer gegründete Weimer Media Group auf ihrem jährlichen Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee Unternehmen gegen Geld exklusiven Zugang zu Bundesministern bieten und mit "Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger" werben soll. Laut "Apollo News" sollen Pakete für mehrere Zehntausend Euro im Angebot sein. Bei Grünen und Linken, aber auch in der Union kamen Fragen auf, ob Weimers Aufgaben im politischen Amt sauber von Geschäftsinteressen getrennt seien.
Weimer hatte mit Eintritt in die Bundesregierung seine Funktionen und Stimmrechte im Unternehmen abgegeben, behielt jedoch 50 Prozent der Firmenanteile. Die Stimmrechte übertrug Weimer nach eigenen Angaben seiner Mitgesellschafterin – seiner Ehefrau Christiane Goetz-Weimer, mit der er das Unternehmen 2012 gegründet hatte. In einer Mitteilung stellte Weimer klar, dass er "bereits im Frühjahr die Geschäftsführung und alle Funktionen im Verlag niedergelegt und die entsprechenden Änderungen im Handelsregister eintragen lassen" hatte. "Die stimmrechtslosen Anteile waren bisher schon nicht gewinnberechtigt", fügte er hinzu. Nun übertrage er die Anteile treuhänderisch und verzichte "auch weiterhin auf jegliche Gewinnausschüttung", auch im laufenden Geschäftsjahr. Die Übertragung an den Treuhänder solle bis zum Jahresende vollzogen sein.
Dokudrama "Nürnberg 45"
Das Dokudrama "Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen" erzählt mit Spielszenen, Archivmaterial und Interviews die Geschichte dieses einmaligen Gerichtsverfahrens: die große Leistung, aber auch die Grenzen, die damit verbunden waren. Zu sehen ist es in der ARD-Mediathek.
Fotografendynastie Feuerstein
Über drei Generationen haben die Fotografen Johann, Domenic, Jon und Mic Feuerstein das Leben und die Natur im schweizerischen Engadin dokumentiert: Nicht nur Adel und Noblesse, die zur Kur nach St. Moritz oder Scuol reisten. Nicht nur die idyllischen Berg- und Winterlandschaften, die man von den Postkarten kennt. Sondern auch den bäuerlichen Alltag, die traditionsreiche Jagd oder den technischen Fortschritt, der im Lauf des 20. Jahrhunderts das Bergtal erreicht. Mehrere zehntausend Fotos umfasst der Nachlass der vier Fotografen. Eine Auswahl davon ist nun erstmals im Buch "Fotografendynastie Feuerstein" erschienen.
Warum KI kein Bairisch versteht
Künstliche Intelligenz beeinflusst die menschliche Sprache, zeigen neueste Studien. Sie übernimmt nicht nur unser Vokabular, sondern prägt auch andersherum unsere Ausdrucksweise. Nur mit Dialekten tut sich die KI nachweislich schwer, speziell auch mit Bairisch. Woran liegt das und wird Künstliche Intelligenz die Sprache tatsächlich maßgeblich verändern?
Die Musikerin Ganna Gryniva
"Utopia" heißt das neue, vierte Album von Ganna Gryniva. Mit ihrer Musik schafft sie einen visionären Ort, an dem die unterschiedlichsten Musikstile harmonisch zusammenpassen. Jazz Arrangements und ukrainische Volkslieder, dazu Elektrosound und Improvisation. Gryniva ist eine der eindrucksvollsten Sängerinnen und Musikerinnen der deutschen Jazz- und Weltmusikszene. Sie selbst bezeichnet ihren Stil als Elektro Folk mit Improvisation. Wie sie dazu kam, erzählt sie so: Nach ihrem Studium des improvisierten Gesangs in Weimar habe sie überlegt, eine Platte mit Interpretationen von Jazzstandards aufzunehmen, besonders die aus der afroamerikanischen Tradition hatten es ihr angetan. Doch schnell fühlte sich das für sie falsch an, es war nicht Ihres, es war nicht authentisch. Sie stellte fest, dass es eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Jazzstandards und der ukrainischen Folklore ihrer Heimat gab. Sie probierte beides zu verbinden. So entstand ihr außergewöhnlicher Musikstil.
Ihr zweites Album "Home" wurde 2022 als "Jazz-Highlight des Jahres" gefeiert, wegen ihres experimentellen Ansatzes und auch wegen ihrer ausdrucksstarken Stimme. Ganna Gryniva, die, seit sie 13 Jahre alt, ist in Deutschland lebt, reiste vor Ausbruch des Krieges in die Ukraine, um ihr Repertoire ukrainischer Lieder zu erweitern. Dabei ging es ihr nicht allein darum, neuen Stoff für ihre Interpretationen zu finden, sondern auch darum, diese Lieder zu retten, sagt sie. Denn über Jahrhunderte, im Zarenreich und zu Sowjetzeiten, haben die Russen viel unternommen, um die ukrainische Musik verschwinden zu lassen. Da die Lieder durch orale Überlieferung weitergegeben wurden, sind sie heute vor allem bei den Alten noch bekannt. Ganna Gryniva möchte der Welt das musikalische Erbe der Ukraine zeigen; zeigen, dass eine eigenständige ukrainische Kultur existiert.