"Kulturzeit" vom 20.11.2025: Wolfram Weimer in der Kritik

"Utopia" heißt das neue, vierte Album von Ganna Gryniva. Mit ihrer Musik schafft sie einen visionären Ort, an dem die unterschiedlichsten Musikstile harmonisch zusammenpassen. Jazz Arrangements und ukrainische Volkslieder, dazu Elektrosound und Improvisation. Gryniva ist eine der eindrucksvollsten Sängerinnen und Musikerinnen der deutschen Jazz- und Weltmusikszene. Sie selbst bezeichnet ihren Stil als Elektro Folk mit Improvisation. Wie sie dazu kam, erzählt sie so: Nach ihrem Studium des improvisierten Gesangs in Weimar habe sie überlegt, eine Platte mit Interpretationen von Jazzstandards aufzunehmen, besonders die aus der afroamerikanischen Tradition hatten es ihr angetan. Doch schnell fühlte sich das für sie falsch an, es war nicht Ihres, es war nicht authentisch. Sie stellte fest, dass es eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Jazzstandards und der ukrainischen Folklore ihrer Heimat gab. Sie probierte beides zu verbinden. So entstand ihr außergewöhnlicher Musikstil.