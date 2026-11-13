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Porträtfoto eines älteren Mannes mit weißem haar und Schnauzbart.

Kultur

Wolf Biermann zum 90. Geburtstag

Die Themen der "Kulturzeit" vom 13.11.2026: Wolf Biermann, Jensen Huang und die Liebesfalle - Gespräch mit Florian Schimikowski, Bruder veröffentlicht Buch über Lady Diana, U2 im Interview.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
13.11.2026
19:24 - 20:00 Uhr

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Kulturzeit

Kulturzeit

Die Themen der Sendung:

Wolf Biermann zum 90. Geburtstag

Er ist Grenzgänger, politischer Mahner und Symbolfigur des DDR-Widerstands: Kaum ein Künstlerleben wurde von der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte derart geprägt wie das von Wolf Biermann. Mit seinen kritischen Liedern und Texten reizte er das DDR-Regime bis hin zur Ausbürgerung. Am 15. November feiert Biermann, der auch im Westen und nach der Wiedervereinigung ein wortgewaltiger Kritiker blieb, seinen 90. Geburtstag.

50 Jahre nach seiner Ausbürgerung aus der DDR und kurz vor seinem 90. Geburtstag öffnet Wolf Biermann mit seinen bisher unveröffentlichten Tagebuchaufzeichnungen sein persönlichstes Archiv: "Ihr löscht das Feuer mit Benzin" ist der Auftakt einer mehrere Bände umfassenden Edition. Im Herbst erschien sein neuer Gedichtband "Mit uralten Kinderaugen", sein frisch illustriertes Kinderbuch "Der kleine Herr Moritz" sowie zwei Musikalben. Außerdem läuft in ausgewählten Kinos der Dokumentarfilm "Biermann" und der Jubilar ist auf Konzerttournee in Deutschland.

Mehr zu Wolf Biermann

Jensen Huang und die "Honey Trap" - Gespräch mit Florian Schimikowski

"Honey Trap", die Honigfalle: Wie Bienen vom Honig werden Menschen in eine Liebesfalle gelockt, um an ihre Geheimnisse zu gelangen. Jüngstes Beispiel: Jensen Huang, Chef des weltgrößten Chipkonzerns Nvidia, der inzwischen wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin zurückgetreten ist. Das Prinzip der Honigfalle ist uralt: Schon in der Bibel lässt sich Samson von Delila verführen und verrät ihr schließlich das Geheimnis seiner Kraft. Die Philister bezahlen Delila dafür. Vertrauen aufgebaut. Schwachstelle gefunden. Ziel erreicht – das ist die "Honey Trap" kurz gefasst.

Im Ersten Weltkrieg lockt Tänzerin Mata Hari Männer in Honigfallen. Sie arbeitet für Deutschland und Frankreich als Doppelspionin. Und im geteilten Deutschland nutzt der DDR-Geheimdienst die Methode Honey Trap systematisch. Markus Wolf, Chef der DDR Auslandsspionage, setzt sogenannte Romeo-Agenten ein: Männer, die Beziehungen mit Westlerinnen eingehen, um an Informationen zu kommen. Wir sprechen mit dem Historiker und Spionage-Experten Florian Schimikowski über die Liebesfallen in der Spionage.

30 Jahre nach Dianas Tod: Bruder rechnet ab

Mit seinem neuen Buch "Swan Song" erinnert Charles Spencer an seine Schwester Lady Diana und übt dabei deutliche Kritik am Buckingham Palace und König Charles.

U2: Das Geheimnis hinter 50 Jahren Weltruhm

Zum 50-jährigen Bandjubiläum geben U2 ihr einziges deutsches TV-Interview: Katty Salié trifft Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. in Dublin.

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