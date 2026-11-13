Wolf Biermann zum 90. Geburtstag

"Honey Trap", die Honigfalle: Wie Bienen vom Honig werden Menschen in eine Liebesfalle gelockt, um an ihre Geheimnisse zu gelangen. Jüngstes Beispiel: Jensen Huang, Chef des weltgrößten Chipkonzerns Nvidia, der inzwischen wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin zurückgetreten ist. Das Prinzip der Honigfalle ist uralt: Schon in der Bibel lässt sich Samson von Delila verführen und verrät ihr schließlich das Geheimnis seiner Kraft. Die Philister bezahlen Delila dafür. Vertrauen aufgebaut. Schwachstelle gefunden. Ziel erreicht – das ist die "Honey Trap" kurz gefasst.