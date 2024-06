Vor kurzem wurde die Hochschulpräsidentin der TU Berlin, Geraldine Rauch, noch gelobt für ihren umsichtigen Umgang mit den pro-palästinensischen Protesten an der TU. Sie setze auf Dialog – mit beiden Seiten, so Rauch. Jetzt steht sie selbst in der Kritik, weil sie antisemitische Posts auf der Plattform X mit einem "Like" ("gefällt mir") markiert hat. Dabei ging es unter anderem um einen Beitrag mit Fotos von Demonstranten, die ein Bild des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit aufgemaltem Hakenkreuz hochhalten. Rauch hatte sich bereits am 29. Mai dafür schriftlich entschuldigt und erklärt, sie habe den Beitrag wegen seines Textes weiterverbreitet und das darunter gepostete Bild nicht genauer betrachtet. Mit ihrem unbedachten und falschen Handeln habe sie die Universität in eine schlimme Situation gebracht, räumte sie zu Beginn der Sitzung des Akademischen Senates ein, der am 5. Juni tagte und unter anderem über den Verbleib Geraldine Rauchs im Amt entschied. Rauch beantragte ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst, will sich den Vorwürfen stellen und eine objektive Aufklärung ermöglichen.