Frauen ohne Kinder wird oft unterstellt, nicht voll im Leben zu stehen. Doch was, wenn man keine eigenen Kinder möchte? In Zeiten sinkender Geburtenraten gibt es Druck auf Frauen ohne Nachwuchs. Die "Childfree"-Bewegung verschafft diesen Frauen Sichtbarkeit. Das (Nicht)Muttersein hat heute starke Resonanz. Was würde passieren, wenn alle Frauen ab morgen keine Kinder mehr bekämen? Wenn sie einfach in den Gebärstreik treten? Ein Gedankenexperiment der Künstlerin Sophia Süßmilch. Wir treffen sie bei der Arbeit zu ihrer Ausstellung "Kinder, hört mal alle her!" an der Kunsthalle Osnabrück, die schon kurz nach Eröffnung für Kontroversen sorgt. Es geht um Gebärstreik und Kannibalismus – rein metaphorisch. Süßmilchs Gedankenspiel: Kinder werden – um sie vor der Welt zu schützen - von den Müttern verschlungen.