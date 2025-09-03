Hauptnavigation

"Kulturzeit" vom 03.09.2025: Wie Statusdenken unser Leben bestimmt

Die Themen der Sendung: Hanno Sauers im Gespräch über sein Buch "Klasse", Buch "Heimatland Berlin-Neukölln", Film, 150 Jahre Winnetou, TikTok-Stars aus dem Altenheim.

Deutschland 2025
03.09.2025
19:21 - 20:00 Uhr

Die Themen der Sendung:

Hanno Sauers im Gespräch über sein Buch "Klasse"

Wie entsteht soziale Ungleichheit? Wie funktionieren Klassenunterschiede? Und warum prägt die Logik des Klassenbegriffs noch heute unsere Gesellschaft? Das analysiert der Philosoph und Ethikprofessor Hanno Sauer in seinem jetzt erschienenen Buch "Klasse – Die Entstehung von Oben und Unten". Eine seiner wichtigsten Forderungen: Nicht Ethnie und Geschlecht sollten im Fokus der sozialen Gerechtigkeitsagenda stehen, sondern Klasse. Wir sprechen mit Hanno Sauer über die Thesen seines Buches und seine Vorschläge für ein besseres Miteinander.

Güner Yasemin Balci: "Heimatland Berlin-Neukölln"

Ihre Heimat ist Deutschland, genauer: das Rollbergviertel in Neukölln. Dort ist Güner Yasemin Balci heute Integrationsbeauftragte. In ihrem neuen Buch beschreibt sie, wie sich der Kiez veränderte und was die Nachsicht deutscher Behörden damit zu tun hat.

150 Jahre Winnetou

Winnetou gehört zu den weltbekanntesten Deutschen des 20. Jahrhunderts. Noch immer gibt es Menschen, die glauben, der Häuptling lebte einst in den Weiten des Rio Pecos. Das tat er aber nur in der Literatur, wo über ihn gesagt wird: "Das dichte, dunkle Haar hing ihm in langen, schlichten Strähnen bis weit über die Schultern herab, im Gürtel trug er ein Bowiemesser nebst Kugel- und Pulverbeutel, und aus dem Regentuche, welches er malerisch um die Achsel geschlungen hatte, sah der verrostete Lauf einer Büchse hervor, die vielleicht schon manchem 'Westmanne' das letzte Valet gegeben hatte." Sein literarisches Geburtsjahr ist 1875, sein Schöpfer heißt Karl May, der fast bis ans Ende seines Lebens behauptete, Winnetou habe tatsächlich gelebt. Erst nach juristischen Scharmützeln räumte er ein, Winnetou von Anfang an als Allegorie auf den "roten Mann an sich" projektiert zu haben.

Dessen ungeachtet verkauften sich bis heute 200 Millionen seiner Bücher, es gibt mehr als 30 Verfilmungen, Theaterstücke, Festivals, Fanclubs, die den Häuptling der Mescalero-Apachen als Helden feiern. Trotz vieler Diskussionen um Kolonialismus und "kulturelle Aneignung" ist er bis heute der "Vorzeige-Indianer" geblieben und mittlerweile populärer als sein Schöpfer. Er inspirierte auch Bully Herbig zu seinem aktuellen Kinohit: "Das Kanu des Manitu".

TikTok-Stars aus dem Altenheim

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenresidenz Heideblüte in Schneverdingen in Niedersachsen sind TikTok-Stars. Mal stellen die Bewohner das Videospiel "Mario Kart" nach, mal tanzt die 90-jährige Hilde zu Shirin Davids Hit "Bauch Beine Po". Das erfolgreichste Video hat mehr als zwei Millionen Klicks. Wir haben sie beim Dreh einer Parodie auf das Musikvideo "Let's Bounce" besucht.

