Winnetou gehört zu den weltbekanntesten Deutschen des 20. Jahrhunderts. Noch immer gibt es Menschen, die glauben, der Häuptling lebte einst in den Weiten des Rio Pecos. Das tat er aber nur in der Literatur, wo über ihn gesagt wird: "Das dichte, dunkle Haar hing ihm in langen, schlichten Strähnen bis weit über die Schultern herab, im Gürtel trug er ein Bowiemesser nebst Kugel- und Pulverbeutel, und aus dem Regentuche, welches er malerisch um die Achsel geschlungen hatte, sah der verrostete Lauf einer Büchse hervor, die vielleicht schon manchem 'Westmanne' das letzte Valet gegeben hatte." Sein literarisches Geburtsjahr ist 1875, sein Schöpfer heißt Karl May, der fast bis ans Ende seines Lebens behauptete, Winnetou habe tatsächlich gelebt. Erst nach juristischen Scharmützeln räumte er ein, Winnetou von Anfang an als Allegorie auf den "roten Mann an sich" projektiert zu haben.