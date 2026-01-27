1973 bekam der französische Journalist und Filmemacher Claude Lanzmann (1925–2018), Enkel jüdischer Immigranten aus Osteuropa, vom israelischen Außenminister den Auftrag, einen Film über den Mord an den europäischen Juden zu machen. Zwölf Jahre sollte er an dem neuneinhalb Stunden langen Meisterwerk arbeiten. Bevor "Shoah" aber ab 1976 gedreht wurde, reiste Lanzmann mit seinen Assistentinnen über vier Jahre hinweg in viele Länder, um vor Drehbeginn mit Zeugen und potenziellen Protagonisten zu sprechen. Daraus entstand eine unglaubliche Fülle an Recherchematerial. Insgesamt 220 Stunden Tonaufnahmen auf 152 Audiokassetten dokumentieren das enorme Ausmaß der Recherche zu "Shoah". Auszüge aus diesem Material sind bis zum 12. April in der Ausstellung "Claude Lanzmann. Die Aufzeichnungen" im Jüdischen Museum in Berlin zu hören.