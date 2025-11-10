Musik, Mode, Kunst, Film - es gibt kaum einen Bereich, den er nicht ausprobiert und kaum einen, den er nicht geprägt hat: David Bowie war ein Ausnahmekünstler, ein Gigant der Pop-Kultur. Seine Musik, sein Stil, seine Haltung haben Generationen beeinflusst und auch Karrieren verändert. Zum Beispiel die des Autors Frank Schätzing. Er sagt: Ohne seine lebenslange Faszination für David Bowie wäre er heute nicht der, der er ist. Jetzt hat Frank Schätzing diesem Einfluss ein ganzes Buch gewidmet: "Spaceboy" ist eine spannende Mischung aus Liebeserklärung, Autobiografie und Musikbiografie. Wir sprechen mit dem Autor.