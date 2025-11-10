Hauptnavigation

"Kulturzeit" vom 10.11.2025: Wie David Bowie Frank Schätzing inspirierte

Die Themen der Sendung: Frank Schätzing über sein Buch "Spaceboy", Kulturkampf in Halle, Julia Watsons "Lo-TEK Water", Renaissance der Eck-Kneipe.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
10.11.2025
19:21 - 20:00 Uhr

Die Themen der Sendung:

Frank Schätzing im Gespräch über sein Buch "Spaceboy"

Musik, Mode, Kunst, Film - es gibt kaum einen Bereich, den er nicht ausprobiert und kaum einen, den er nicht geprägt hat: David Bowie war ein Ausnahmekünstler, ein Gigant der Pop-Kultur. Seine Musik, sein Stil, seine Haltung haben Generationen beeinflusst und auch Karrieren verändert. Zum Beispiel die des Autors Frank Schätzing. Er sagt: Ohne seine lebenslange Faszination für David Bowie wäre er heute nicht der, der er ist. Jetzt hat Frank Schätzing diesem Einfluss ein ganzes Buch gewidmet: "Spaceboy" ist eine spannende Mischung aus Liebeserklärung, Autobiografie und Musikbiografie. Wir sprechen mit dem Autor.

Mehr zu Daid Bowie

Kulturkampf in Halle: WIR-Festival vs. rechte Buchmesse

In Halle startete eine Buchmesse konservativer und rechtsextremer Verlage wie Antaois und mit Gästen wie Uwe Tellkamp. Kulturschaffende machten mit einem Festival unter dem Motto "Wir strahlen heller" mobil.

Julia Watsons Buch "Lo-TEK Water"

Schwimmende Gärten in Mexico-City, Salzgewinnung in Indien, Miesmuschelzucht in Frankreich - drei von unzähligen Beispielen in Julia Watsons Buch "Lo-TEK Water". Darin zeigt sie, wie indigene und uralte Wasserpraktiken bei heutigen Umweltproblemen helfen können.

Renaissance der Eck-Kneipe

Die Berliner Eck-Kneipe war einst Mittelpunkt des Kiezes, heute ist sie vom Aussterben bedroht. Doch jetzt entdeckt eine neue Generation diese Orte neu – vor und hinter dem Tresen.

