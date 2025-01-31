Kultur
"Kulturzeit" vom 28.01.2026: Wie bringt man Superreiche zum Steuerzahlen?
Die Themen der Sendung: Reichensteuer, Solothurner Filmtage, Abbas Khider "Der letzte Sommer der Tauben", Film über Frauen und Mädchen in Afghanistan, Film "White Snail".
Die Themen der Sendung:
Reichensteuer – Der Ökonom Gabriel Zucman
Zwei Prozent Steuern für alle Ultrareichen! Dafür plädiert Gabriel Zucman in seinem neuen Essay "Reichensteuer. Aber richtig!". Er kritisiert, dass Reichtum weltweit immer ungleicher verteilt ist und warnt, diese Entwicklung gefährde die Demokratie.
Freiheit für Mädchen und Frauen in Afghanistan – Der Film "Die Schule des Mutes – Rule Breakers"
2017 scheint Afghanistan für einen Moment Teil einer globalen Zukunft zu sein. Normalität, Teilhabe, Hoffnung. Zeichen für eine neue Zeit. In diesem Jahr macht eine Gruppe afghanischer Schülerinnen von sich reden. Das Afghan Girls Robotics Team - später in vielen Teilen der Welt als die "Afghan Dreamers" gefeiert - reist erstmals zu einem internationalen Robotik-Wettbewerb und erringt beachtliche Erfolge. In den folgenden Jahren macht das Team immer wieder in wechselnder Besetzung bei Wettbewerben mit, überwindet Visa-Hürden und politische Widerstände. Die Mädchen gewinnen Preise in einer Disziplin, die man ihnen in ihrer Heimat kaum zugetraut und teilweise verboten hatte. Aber auch in Afghanistan wächst nach anfänglicher Ablehnung und Skepsis schließlich der Stolz auf das Robotik-Team, bis die Machtübernahme der Taliban 2021 ihren Traum und die Bildungschancen vieler Mädchen jäh beendet.
Hinter dem Erfolg der "Afghan Dreamers" steht Roya Mahboob, Tech-Unternehmerin, Bildungsaktivistin und eine der konsequentesten Vordenkerinnen digitaler Teilhabe für Frauen in Afghanistan. Die heute in New Jersey lebende Mahboob erkannte früh, dass Programmieren mehr ist als eine technische Fähigkeit: Es ist ein Werkzeug der Selbstermächtigung. Sie gründete Bildungsinitiativen, schuf Lernräume für Mädchen und eröffnete Zugänge zu Technologie in einem Umfeld, das Bildung für Mädchen und Frauen systematisch verweigerte. Die internationalen Erfolge ihres Teams ab 2017 wurden so zu einem Symbol für das enorme, lange unterdrückte Potenzial junger Afghaninnen. Mit der Rückkehr der Taliban jedoch wurde dieser Aufbruch abrupt gestoppt: Schulen schlossen, Projekte verschwanden, Perspektiven wurden ausgelöscht. "Die Zukunft Afghanistans ist verzögert, aber das bedeutet nicht, dass dieses Regime für immer bleiben wird", sagt Roya Mahboob. Ihre Hoffnung prägt auch den neuen Kinofilm "Die Schule des Mutes – Rule Breakers", der die Story der "Afghan Dreamers" für die Leinwand adaptiert.
Die Solothurner Filmtage eröffnen mit "The Narrative"
Die Solothurner Filmtage mit Spiel- und Dokumentarfilmen haben haben mit "The Narrative" eröffnet. Der Schweizer Dokumentarfilm erzählt die Geschichte des UBS-Investmentbankers Kweku Adoboli, der die Finanzwelt vor 15 Jahren erschütterte. Im Zentrum des Films steht die Frage: Wie kann es sein, dass ein junger Banker so viel Verantwortung trägt, dass er 2.3 Milliarden US-Dollar verzocken kann?
Abbas Khider "Der letzte Sommer der Tauben" - Literaturgespräch mit Wiebke Porombka
Auf jedem vierten Dach steht ein Taubenschlag, dort, wo der 14-jährige Noah lebt. Das Land, in dem Mudschahedin die korrupte Regierung abgelöst haben, bleibt im Roman "Der letzte Sommer der Tauben" ungenannt. Was sich anfänglich wie ein Befreiungsschlag anfühlt, entpuppt sich zunehmend als Unterdrückung und Freiheitsberaubung. Zu der Gewaltherrschaft gehören Steinigung und Erhängen. Wer protestiert, wird bestraft. Abbas Khider beschreibt in seinem neuen Roman den sich radikal ändernden Alltag. Das Kleidergeschäft von noahs Vaters muss alles Modische aussortieren, kaum eine Frau darf arbeiten, Musik, Zigaretten und Handy sind verboten, das Café des Onkels muss schließen. Nur der Taubenzüchterverein darf bleiben, denn "Tauben sind wohl keine Bedrohung – sind weder atheistisch noch religiös. Westlich sind sie auch nicht", sagt Ali. Die Komik in der Tragik zeichnet Abbas Khiders Romane aus, in denen er von Flucht, Diktatur und Zerstörung des Einzelnen erzählt. In Bagdad geboren, saß er selbst wegen politischer Aktivitäten in Haft. Er konnte fliehen, lebte illegal in mehreren Ländern bis er nach Deutschland kam und studierte. Heute steht er auf Bestsellerlisten, schreibt aber nicht auf Arabisch, der Sprache seiner Folterer. Er hat die deutsche Sprache zu seiner gemacht und ihre Grammatik in "Deutsch für alle" literarisch auseinandergenommen. In seinem neuen Roman gibt er Zeugnis vom Weh und Schmerz derer, die unter totalitären Regimen leiden müssen. Wir sprechen mit der Literaturkritikerin Wiebke Porombka über den Roman.
Film "White Snail"
Ein belarussisches Model richtet bei Versuchen, den eigenen Körper glatt und dünn zu halten, Schaden an und landet nach einem gefährlichen Selbstversuch in einer Klinik. Dort lernt sie einen Maler kennen, der in der gegenüberliegenden Leichenhalle arbeitet und sich von seiner morbiden Tätigkeit inspirieren lässt. Zwischen den beiden Außenseitern entsteht eine stille Zuneigung. Das dokumentarisch grundierte Drama setzt auf Darsteller, die mit ihren Figuren Namen und Beruf teilen, und inszeniert ihre fragile Annäherung mit starken Kontrasten und symbolischen Überhöhungen.