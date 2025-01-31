Auf jedem vierten Dach steht ein Taubenschlag, dort, wo der 14-jährige Noah lebt. Das Land, in dem Mudschahedin die korrupte Regierung abgelöst haben, bleibt im Roman "Der letzte Sommer der Tauben" ungenannt. Was sich anfänglich wie ein Befreiungsschlag anfühlt, entpuppt sich zunehmend als Unterdrückung und Freiheitsberaubung. Zu der Gewaltherrschaft gehören Steinigung und Erhängen. Wer protestiert, wird bestraft. Abbas Khider beschreibt in seinem neuen Roman den sich radikal ändernden Alltag. Das Kleidergeschäft von noahs Vaters muss alles Modische aussortieren, kaum eine Frau darf arbeiten, Musik, Zigaretten und Handy sind verboten, das Café des Onkels muss schließen. Nur der Taubenzüchterverein darf bleiben, denn "Tauben sind wohl keine Bedrohung – sind weder atheistisch noch religiös. Westlich sind sie auch nicht", sagt Ali. Die Komik in der Tragik zeichnet Abbas Khiders Romane aus, in denen er von Flucht, Diktatur und Zerstörung des Einzelnen erzählt. In Bagdad geboren, saß er selbst wegen politischer Aktivitäten in Haft. Er konnte fliehen, lebte illegal in mehreren Ländern bis er nach Deutschland kam und studierte. Heute steht er auf Bestsellerlisten, schreibt aber nicht auf Arabisch, der Sprache seiner Folterer. Er hat die deutsche Sprache zu seiner gemacht und ihre Grammatik in "Deutsch für alle" literarisch auseinandergenommen. In seinem neuen Roman gibt er Zeugnis vom Weh und Schmerz derer, die unter totalitären Regimen leiden müssen. Wir sprechen mit der Literaturkritikerin Wiebke Porombka über den Roman.