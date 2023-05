Das Kultursymposium findet vom 10. bis zum 12. Mai 2023 unter dem Titel "Eine Frage des Vertrauens" in Weimar statt. Drei Tage lang bringt das Goethe-Institut Persönlichkeiten aus aller Welt zusammen, die sich über drei Tage in Debatten, Vorträgen, Workshops und künstlerischen Arbeiten zu dem vielschichtigen Thema Vertrauen austauschen. Als individuelle emotionale Kategorie, aber auch als grundlegende gesellschaftliche Ressource spielt Vertrauen in vielen Lebensbereichen und Kulturen eine zentrale Rolle: Als Vertrauen in unsere Mitmenschen, in private und geschäftliche Beziehungen, Vertrauen in politische Systeme, Medien und Wissenschaft, in Rechtsordnungen und internationale Vereinbarungen, als Vertrauen in kulturelle Codes, neue Technologien und Währungen – und nicht zuletzt auch als Vertrauen in uns selbst.