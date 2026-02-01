Hauptnavigation

Detail eines Maibaums. Rechts und links vom Stamm sind bemalte Schilder mit Personen in historischen Kleidern und Gebäude aus dem Ort zu sehen.

"Kulturzeit" vom 03.02.2026: Was ist Heimat?

Die Themen der Sendung: Ece Temelkurans "Nation of Strangers", Was bedeutet Heimat? Gespräch mit Julia Ruhs, Silke Müllers "Schule gegen Kinder", Villa Beer, Dürer-Bildband.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2024
Datum:
Sendetermin
04.02.2026
06:20 - 07:00 Uhr

Die Themen der Sendung:

Ece Temelcurans "Nation of Strangers"

Schreibend trotzt Ece Temelkuran im Exil der Orientierungslosigkeit und sucht nach Geborgenheit in einer ruhelosen Zeit. Nach dem Putsch 2016 verlässt die Schriftstellerin und Journalistin Ece Temelkuran die Türkei, um ihrer Verhaftung zu entgehen. Sie wird Teil einer "Nation von Fremden", fühlt sich allein, orientierungslos und hofft, eine neue Heimat zu finden. In ihrem Buch "Nation of Strangers" schreibt sie über ihre Geschichte, sucht die Nähe von anderen Heimatlosen und stellt fest, dass sich auch fremd fühlen kann, wer im eigenen Land lebt.

Was bedeutet Heimat? Gespräch mit Julia Ruhs

Was ist Heimat? Darüber diskutierten in Lörrach die beiden Journalistinnen Julia Ruhs vom Bayerischen Rundfunk und Doris Akrap von der "taz" Berlin. Mitinitiator der Gesprächsreihe von PEN Berlin ist der Journalist Deniz Yücel. Den Begriff "Heimat" habe viele Facetten und biete viel Gesprächspotenzial, meint er. "Heimat finde ich interessant aus zwei Gründen. Zum einen ist Heimat natürlich in Deutschland, wie so vieles andere auch, historisch nicht unbelastet, aber es ist ein Begriff, den man auch positiv wenden kann (…) Heimat bedeutet Sicherheit. Und ich glaube, viele Diskussionen (...) die wir im Moment in Deutschland führen, viele Themen, die die Menschen beschäftigen, haben sehr viel mit Ängsten zu tun." Wir sprechen mit der Journalistin Julia Ruhs über den Begriff "Heimat".

Kaputtes Bildungssystem: "Schule gegen Kinder" von Silke Müller

In den Schulen in Deutschland gibt es einen Investitionsrückstand von 67,8 Milliarden Euro, 25 Prozent der 15-Jährigen liegen unter der Mindestkompetenz beim Lesen, 33 Prozent der Neuntklässler sind es sogar in Mathe und 5218 Schüler*innen kommen auf eine Schulpsycholog*in. Ist Deutschland ein Entwicklungsland in Sachen Bildung? Für Silke Müller ist das der Fall. Sie war 16 Jahre lang Schulleiterin, ist die erste Digitalbotschafterin Niedersachsens, ist Bildungsexpertin und Publizistin. In ihrem neuen Buch "Schule gegen Kinder. Wie ein kaputtes Bildungssystem die Zukunft der nächsten Generation gefährdet" zeigt sie, wie sehr das deutsche Schulsystem bereits in Trümmern liegt und was es braucht, um es wieder aufzubauen.

Villa Beer renoviert

Josef Franks Villa Beer in Wien-Hietzing ist ein Glücksfall für Denkmalschutz und Architekturliebhaber: ein Architekturjuwel der Moderne. Das Traumhaus, das der Wiener Architekt Josef Frank gemeinsam mit seinem Kollegen Oskar Wlach für den Fabrikanten Julius Beer 1930 gebaut hat, war lange in Privatbesitz. Lothar Trierenberg hat das Haus 2021 gekauft und akribisch erforschen und sanieren lassen. Ab März macht die Villa Beer Foundation nun das außergewöhnliche Objekt der Öffentlichkeit zugänglich: als Hausmuseum, mit Führungen, Vermittlungsprogrammen, Events und sogar Übernachtungsmöglichkeiten.

Bildband: "Albrecht Dürer. Sämtliche Gemälde. Ausgewählte Zeichnungen und Druckgrafiken"

Monumentale Altarbilder, intime Porträts, feinfühlige Umgebungsstudien und gewagte Experimente: Ein neuer Bildband versammelt sämtliche Gemälde Albrecht Dürers (1471-1528) und dazu die wichtigsten Zeichnungen und Druckgrafiken.  

