Was ist Heimat? Darüber diskutierten in Lörrach die beiden Journalistinnen Julia Ruhs vom Bayerischen Rundfunk und Doris Akrap von der "taz" Berlin. Mitinitiator der Gesprächsreihe von PEN Berlin ist der Journalist Deniz Yücel. Den Begriff "Heimat" habe viele Facetten und biete viel Gesprächspotenzial, meint er. "Heimat finde ich interessant aus zwei Gründen. Zum einen ist Heimat natürlich in Deutschland, wie so vieles andere auch, historisch nicht unbelastet, aber es ist ein Begriff, den man auch positiv wenden kann (…) Heimat bedeutet Sicherheit. Und ich glaube, viele Diskussionen (...) die wir im Moment in Deutschland führen, viele Themen, die die Menschen beschäftigen, haben sehr viel mit Ängsten zu tun." Wir sprechen mit der Journalistin Julia Ruhs über den Begriff "Heimat".