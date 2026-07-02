Christian Stückel inszeniert "Tyll" nach dem Roman von Daniel Kehlmann mit Laiendarstellern auf der riesigen Bühne der Passionsspiele von Oberammergau. Kehlmann versetzt den berühmtesten Schelm des Spätmittelalters, Till Eulenspiegel, aus dem 14. Jahrhundert in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Der Narr und Außenseiter bewegt sich mit Leichtigkeit und Humor durch eine in Wahnsinn und Tristess getauchte Zeit. Tyll-Darsteller Maximilian Bender ist im echten Leben Anästhesiepfleger in der Murnauer Unfallklinik. Da ist er ständiger Zeuge von Schicksalsschlägen. "In krisenhaften Situationen kann man sich vom Tyll schon was abschauen: Durch diese Leichtigkeit und Humor hat man es vielleicht stellenweise einfacher", sagt er. Dabei ist dieser Tyll auch sarkastisch und oft boshaft – und doch ganz anders als die Narren unserer Zeit. Weitere Vorstellungen in Oberammergau gibt es bis zum 25. Juli.