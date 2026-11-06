Warum Tech-Firmen Antiquariate leer kaufen

19 Frauen im Alter zwischen 16 und 90 Jahren erzählen im Buch "Guten Morgen du Schöne" von ihrer Sehnsucht nach Leben, nach Liebe und nach Verstandenwerden. Sie erzählen davon, wie es weitergehen soll, und vor allem erzählen sie, was sie nicht (mehr) wollen. Erschienen ist das Buch 1977 in der DDR und 1978 in der BRD, und es wurde als Urknall verstanden. Erstmals redeten Frauen schonungslos offen über weibliche Lebenswirklichkeit in der DDR. Die Frauen im Buch tragen erfundene Namen, um sie zu anonymisieren und damit zu schützen. Der Dokumentarfilm "Guten Abend, du Schöne" gibt diesen Frauen jetzt, nach 50 Jahren, ein Gesicht und ihre richtigen Namen. Die Regisseurin Ina Borrmann hat jahrelang nach den Frauen gesucht und zwölf gefunden. Einige davon erzählen im Film ihre Geschichten von damals, erzählen, wie sie Maxi Wander erlebt haben, und sie erzählen ihr Leben weiter bis ins Heute. Träume, Hoffnungen, Resümee. Entstanden ist ein abendfüllender Porträtfilm, der viel Zeitgeschichte vermittelt. "Guten Abend, du Schöne" lief als Eröffnungsfilm bei DOK Leipzig, dem Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm.