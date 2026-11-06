Kultur
Warum Tech-Firmen Antiquariate leer kaufen
Die Themen der "Kulturzeit" vom 06.11.2026: Bücher als Rohstoff für KI, KI und Synchronstimmen, Doku "Guten Abend, du Schöne", Schau "Barcelona moderna", neues Album von Yello.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 06.11.2026
- 19:25 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Wenn geistiges Werk zum Rohstoff der Maschine wird
Millionen Bücher werden derzeit in den USA für KI-Trainingszwecke eingescannt und dabei zerstört. Viele davon kommen aus europäischen Antiquariaten. Autoren und Verlage gehen dabei leer aus. Inzwischen wehren sich die ersten mit Urheberrechtsklagen. Was kann und soll Künstliche Intelligenz in der Literatur und wo findet es bereits Anwendung? Die Debatte darüber ist im vollen Gange. Doch wird sie nicht bereits von der Realität eingeholt?
Wie die KI Synchronsprecher*innen ersetzt
Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher prägen das Bild vieler Filmstars maßgeblich. Sascha Rotermund ist die deutsche Stimme von Benedict Cumberbatch und Pedro Pascal sprach den französischen Schauspieler Omar Sy bereits in "Ziemlich beste Freunde" und später in der Netflix-Serie "Lupin". In der vierten Staffel wird er jedoch fehlen: Eine Vertragsklausel hätte Netflix erlaubt, mit seiner Stimme eine KI zu trainieren. Der Fall zeigt die Sorge vieler Sprecher vor KI-Einsatz.
Doku "Guten Abend, du Schöne"
19 Frauen im Alter zwischen 16 und 90 Jahren erzählen im Buch "Guten Morgen du Schöne" von ihrer Sehnsucht nach Leben, nach Liebe und nach Verstandenwerden. Sie erzählen davon, wie es weitergehen soll, und vor allem erzählen sie, was sie nicht (mehr) wollen. Erschienen ist das Buch 1977 in der DDR und 1978 in der BRD, und es wurde als Urknall verstanden. Erstmals redeten Frauen schonungslos offen über weibliche Lebenswirklichkeit in der DDR. Die Frauen im Buch tragen erfundene Namen, um sie zu anonymisieren und damit zu schützen. Der Dokumentarfilm "Guten Abend, du Schöne" gibt diesen Frauen jetzt, nach 50 Jahren, ein Gesicht und ihre richtigen Namen. Die Regisseurin Ina Borrmann hat jahrelang nach den Frauen gesucht und zwölf gefunden. Einige davon erzählen im Film ihre Geschichten von damals, erzählen, wie sie Maxi Wander erlebt haben, und sie erzählen ihr Leben weiter bis ins Heute. Träume, Hoffnungen, Resümee. Entstanden ist ein abendfüllender Porträtfilm, der viel Zeitgeschichte vermittelt. "Guten Abend, du Schöne" lief als Eröffnungsfilm bei DOK Leipzig, dem Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm.
Ausstellung "Barcelona moderna" in München
Barcelona um 1900. Kunst, Architektur und Design brechen zu neuen Ufern auf. Die Kunsthalle München zeigt den katalanischen Modernismus von 1880 bis 1914 – mit Werken von Gaudí und Picasso und faszinierenden, hierzulande wenig bekannten Künstlern. Die Ausstellung "Barcelona moderna. Von Gaudí bis Picasso" ist bis zum 21. Februar 2027 zu sehen.
Yello mit neuem Album "Time Lab"
In den 1980er Jahren stürmten sie von Zürich aus die internationalen Charts. Zu bremsen sind sie auch fast ein halbes Jahrhundert später nicht. Das Duo Yello, bestehend aus Dieter Meier und Boris Blank, prägt die elektronische Musikszene bis heute. Für das neue Album hat Boris Blank tief in seinem musikalischen Archiv gestörbert und dabei unter anderem eine fast vergessene Gesangsaufnahme aus dem Jahr 1981 wiederentdeckt. "Das Stück gefiel mir damals nicht, aber in die Gesangsperformance von Dieter war ich sofort verliebt", sagt er. "Ich habe dann ein völlig neues Kleid um seine Stimme kreiert." Dieter Meier, inzwischen 81-jährig, hat sich in den vergangenen Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Musikalisch aber ist er an Boris Blanks Seite geblieben. Und so melden sich Yello heute zurück - mit alten Aufnahmen und neuen Klängen.