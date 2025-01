Faithfull wurde am 29. Dezember 1946 in eine wohlhabende Londoner Familie geboren - ihre Mutter war eine österreichisch-ungarische Baronin, ihr Vater ein britischer Agent. 1963 wurde sie in einer Bar von Rolling-Stones-Manager Andrew Loog Oldham angesprochen, der sie später als "Engel mit großen Titten" bezeichnete. Auf "As Tears Go By" folgten weitere Hits wie "Come and Stay With Me", "This Little Bird" und "Summer Nights". Faithfull beschränkte sich jedoch nicht auf die Musik, sondern probierte sich auch auf Theaterbühnen und Kinoleinwänden aus und wirkte in Filmen von namhaften Regisseuren wie Jean-Luc Godard, Sofia Coppola und Patrice Chéreau mit. Der wilde Lebensstil, den sie mit Mick Jagger teilte, blieb jedoch nicht ohne Folgen - die junge Sängerin wurde heroinabhängig. 1970 unternahm sie einen Suizidversuch und überlebte eine Überdosis Schlaftabletten nur knapp. Die Beziehung zu Jagger ging zu Ende, sie verlor das Sorgerecht für ihren Sohn, der aus einer früheren Beziehung stammte. Es folgten Jahre des Auf und Ab. Faithfulls anfangs klare, helle Stimme litt unter dem Alkohol und den Zigaretten. Als sie 1973 als Nonne verkleidet in einer US-Fernsehshow auftrat und mit David Bowie "I've Got You Babe" sang, tat sie dies mit einer tiefen, röhrenden Stimme, die fortan ihr Markenzeichen werden sollte. In den späteren 1970ern folgte eine Punk-Phase, in der Faithfull bissig bis desillusionierte Stücke wie "Why D'Ya Do It?", "Working Class Hero" von John Lennon und "Broken English" sang. In den 1990er Jahren machte sie eine Entziehungskur, um dann noch mal neu durchzustarten - als Sängerin, Schauspielerin und TV-Star. Im Alter von 68 Jahren posierte Faithfull überdies für eine Werbekampagne der Luxusmarke Yves Saint Laurent.