Das darf man wirklich mal eine "Erscheinung" nennen: Wir reiben uns die Augen. Wenn am 1. November das neue Album von The Cure veröffentlicht wird, ist das nichts weniger als ein Wunder – an das niemand mehr geglaubt hat. 16 Jahre hatte es kein neues Album von The Cure gegeben. Einer Band, die in der ersten Phase ab Gründung 1979 zunächst jährlich makellose Musik herausbrachte. Manie und Depression – keine andere Band hat starke Gefühlsschwankungen so extrem in Musik umgesetzt wie The Cure. Mit ihrem neuen Album schließen sie an ihr düsterstes Meisterwerk "Disintegration" an. Auf "Songs of a Lost World" verarbeitet Robert Smith auch den Tod seines Bruders und weiterer Familienmitglieder. Smith hat nun gleich zwei weitere neue Alben angekündigt, die bald folgen sollen.