Die künstlerische Vielfalt des Südafrikaners William Kentridge ist in den nächsten Monaten in mehreren Ausstellungen in Dresden und Essen zu erleben. Präsentiert werden im Museum Folkwang in Essen und in drei Museen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden Zeichnungen, Grafiken und Filme sowie performative Arbeiten. Die Retrospektive findet anlässlich des 70. Geburtstages statt, den Kentridge im April feierte. In Dresden steht die Beschäftigung mit dem Thema Prozession als Metapher für das Streben nach Veränderung im Fokus. Ein Schwerpunkt der Ausstellung "Listen to the Echo" ist die Auseinandersetzung mit der Geschichte Südafrikas, mit Rassismus, Kolonialismus, Apartheid und Macht. Kentridges Arbeiten erzählen von Ausbeutung und Ungerechtigkeit, von Schuld, Vergebung, Gemeinschaft und Menschlichkeit.