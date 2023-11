Joni Mitchell, ursprünglich Roberta Joan Anderson, wurde am 7. November 1943 in Fort Macleod in der kanadischen Provinz Alberta als Tochter einer Lehrerin und eines Lebensmittelhändlers geboren. In ihrer Heimat studierte sie zunächst kommerzielle Kunst, bevor sie 1964 nach Toronto zog. Die junge Joni trat in lokalen Folk-Clubs und Kaffeehäusern auf. Und sie lernte einen Mann kennen - doch ihre Ehe mit dem Folksänger Chuck Mitchell hielt nicht lange. Mitchell zog dann nach New York City. Hier veröffentlichte sie Ende der 1960er ihr Debütalbum "Songs to a Seagull". Dieses von David Crosby produzierte Konzeptalbum wurde zwar für die Reife seiner Texte gefeiert - der ganz große Durchbruch blieb aber aus. 1969 spielte Mitchell dann erstmals auf dem Newport Festival in Rhode Island. Das Magazin "Cash Box" notierte damals: "Sie ist auf dem Weg, ein Star zu werden".