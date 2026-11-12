In Deutschland entsteht derzeit eine vielfältige Produktionslandschaft für Vertical Drama. Öffentlich-rechtliche Sender wie Radio Bremen und der Saarländische Rundfunk produzieren eigene Serien, während Unternehmen wie Constantin und Banijay bereits für internationale Plattformen arbeiten. In den Black Forest Studios entsteht gerade "Snäxx", eine deutsche Microdrama-Plattform und App, die im November startet. Wir sind bei einer Produktion dabei und zeigen, wie sich Dramaturgie, Schauspiel und Schnitt verändern, wenn Publikum, Daten und Algorithmus mitbestimmen, welche Geschichten funktionieren. Dazu sprechen wir mit Machern und Expert*innen über den weltweiten Hype und die Frage, warum diese oft melodramatischen Kurzserien ein Millionenpublikum erreichen. Entsteht hier eine neue Art des Fernsehens. oder nur Fast Food für die Augen?