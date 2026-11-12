Kultur
Micro-Serien - neue Soaps im Hochformat
Die Themen der "Kulturzeit" vom 12.11.2026: Vertical Drama, Jugend und Medien - Gespräch mit Jonas Ems, Neurowissenschaft und Musik gegen Stress, Doku über die Leica-Kamera, Konzert für Berlin 1989.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 12.11.2026
- 19:21 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Vertical Drama - Serien im TikTok-Format
Vertical Dramas, auch Micro Dramas genannt, sind kurze fiktionale Serien, die ausschließlich für den Smartphone-Screen produziert werden. Hochkant, wie TikTok-Videos, ein bis drei Minuten pro Folge, oft 50 oder mehr Episoden pro Staffel. Was lange nach billigem TikTok-Content aussah, ist inzwischen zum globalen Geschäft geworden. Auch in Deutschland boomt das Format mit rund 4,4 Millionen Nutzer*innen. Ganze Serien werden in wenigen Minuten erzählt und folgen der Logik von TikTok und anderen Plattformen. Dabei verändert sich auch die Art, wie Geschichten erzählt werden. Figuren müssen schnell verständlich sein, Emotionen sofort funktionieren und fast jede Folge mit einem Cliffhanger enden.
In Deutschland entsteht derzeit eine vielfältige Produktionslandschaft für Vertical Drama. Öffentlich-rechtliche Sender wie Radio Bremen und der Saarländische Rundfunk produzieren eigene Serien, während Unternehmen wie Constantin und Banijay bereits für internationale Plattformen arbeiten. In den Black Forest Studios entsteht gerade "Snäxx", eine deutsche Microdrama-Plattform und App, die im November startet. Wir sind bei einer Produktion dabei und zeigen, wie sich Dramaturgie, Schauspiel und Schnitt verändern, wenn Publikum, Daten und Algorithmus mitbestimmen, welche Geschichten funktionieren. Dazu sprechen wir mit Machern und Expert*innen über den weltweiten Hype und die Frage, warum diese oft melodramatischen Kurzserien ein Millionenpublikum erreichen. Entsteht hier eine neue Art des Fernsehens. oder nur Fast Food für die Augen?
Jugendmedientag "repeat - or reset - Social Media neu denken" - Gespräch mit Jonas Ems
Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands veranstalten erstmals gemeinsam einen bundesweiten Jugendmedientag. Thema ist die Debatte um ein Social Media-Verbot für Jugendliche, das Motto lautet "repeat oder reset - Social Media neu denken". Die Medienhäuser laden Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse in ihre Studios ein, wo diese u.a. an Workshops teilnehmen und selbst Medienbeiträge produzieren können. Wir sprechen mit dem Webvideo-Produzenten und Autoren Thomas Ems.
Stress – Fluch unserer Zeit?
Stress ist älter als die Menschheit – doch nie war er so chronisch wie heute. Dauererreichbarkeit, Krisen und Ängste rauben vielen den Schlaf. Während der Buchmarkt mit Anti-Stress-Ratgebern boomt, geraten Kulturschaffende selbst in die Mühlen von Termindruck, Existenzangst und Leistungsanspruch.
Die Neurowissenschaftlerin und Musikerin Barbara Studer verrät praxiserprobte Strategien, während die Sängerin To Athena ihr verarbeitetes Burnout in ihre Songs einfließen lässt. Und in Bern zeigt das Generationenhaus "Stress - Eine Ausstellung, die Mut macht".
Doku "Leica - Ein Jahrhundert in Bildern"
Eine Kamera verändert die Fotografie. Seit 100 Jahren entstehen mit der Leica Bilder, die unseren Blick auf die Welt prägen. Dokumentarfilmer Reiner Holzemer porträtiert berühmte Fotografen und erzählt von der Revolution des Sehens. Die Doku ist in ausgewählten deutschen Kinos zu sehen.
Das legendäre Konzert für Berlin 1989
Die Mauer ist gerade gefallen, da planen drei Radiomacher ein Konzert für Zehntausende - in nur 50 Stunden. Am 12. November 1989 öffnen die Türen der Deutschlandhalle. Auf der Bühne treffen Musiker aus Ost und West aufeinander. BAP spielt erstmals vor Fans aus der DDR, Udo Lindenberg verändert für diesen besonderen Abend seinen "Sonderzug nach Pankow", und auch die Toten Hosen gehören zum umfangreichen Programm. Das Konzert wird zu einem musikalischen Ereignis inmitten der historischen Umbrüche jener Tage. Elf Stunden lang stehen zahlreiche Künstler auf der Bühne. Für Musiker und Publikum ist der Abend eng mit den Ereignissen rund um den Fall der Berliner Mauer verbunden.