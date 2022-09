Im Herbst entscheiden die Richter*innen voraussichtlich darüber, ob die Parlamente der Bundesstaaten das Recht haben bei der Ausrichtung von Wahlen alleinentscheidende Macht zu sein - auch dabei könnten sich die Richter*innen auf den Originaltext der Verfassung beziehen und im Sinne der sogenannten State Legislature Doctrin argumentieren, die die Macht der Bundesstaaten bei Wahlen für absolut setzt. Sollte ein Urteil dieser Lesart folgen, könnten am Ende Parlamente republikanisch dominierter Staaten Wahlergebnisse für ungültig erklären und eigene Wahlleute entsenden - so die Befürchtung. Für den US-amerikanischen Rechtsprofessor Michael Avery ein Albtraum. Er ist Autor des Buches "The Federalist Society: How Conservatives Took the Law Back from Liberals". Auch der britische Journalist und Autor Gideon Rachman hält die Demokratie der USA für gefährdet. In seinem Buch "Welt der Autokraten" warnt er vor dem Vermächtnis von Donald Trump und seinen Make-America-Great-Again-Republikanern.