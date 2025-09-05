"Kulturzeit" vom 05.09.2025: Serie "South Park" macht Satire gegen Trump

Gute Chancen hat auch Yorgos Lanthimos' Science-Fiction-Groteske "Bugonia". Sie beginnt scheinbar idyllisch irgendwo in der US-Provinz, wo Imker Teddy (Jesse Plemons) sich um seine Bienenstöcke kümmert. Tatsächlich ist die Apokalypse, der ökologische und gesellschaftliche Kollaps, aber bereits nah, ist Teddy überzeugt. Und er glaubt auch zu wissen, wer schuld daran ist: Wesen wie Michelle Fuller (Emma Stone), CEO eines mächtigen Chemiekonzerns, die aussehen, als wären sie Menschen, tatsächlich aber Aliens sind, die die Vernichtung der Menschheit planen. Um das zu verhindern entführt Teddy die Konzernchefin. Dass Lanthimos in die Menschen und ihre Fähigkeit, vernünftig miteinander umzugehen, nicht gerade viel Vertrauen hat, hat schon sein letzter Film "Kinds of Kindness" gezeigt. In "Bugonia" ist sein Blick aufs Menschlich-Allzumenschliche ähnlich pessimistisch und teilt obendrein kräftig aus gegen rechte Verschwörungstheorien.