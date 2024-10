Erst Rap-Olymp, jetzt Knast und Prozess! Musik-Mogul P. Diddy (einst Puff Daddy, bürgerlich Sean Combs) wird Menschenhandel, Erpressung und sexuelle Gewalt vorgeworfen. Auf 14 Seiten wirft ihm die Anklage auch sexuellen Missbrauch Minderjähriger vor, organisierte Kriminalität, Entführung, Zwangsarbeit, Bestechung, Drogenhandel und Justizbehinderung. Der 54-Jährige habe Frauen "missbraucht, bedroht und genötigt, ihm seine sexuellen Wünsche zu erfüllen, seinen Ruf zu schützen und sein Verhalten zu verheimlichen". Dabei habe er sich auf sein Imperium gestützt, auf seine Angestellten und Berater, Leibwächter und Assistenten - das System P. Diddy. Ein Kautionsgesuch über 50 Millionen US-Dollar wurde abgelehnt wegen "extremer Gefahr für die Gesellschaft". Noch expliziter liest sich die Zivilklage, die in New York 2023 einging und nun die strafrechtliche Anklage der Staatsanwaltschaft nach sich zieht. Die Sängerin Casandra "Cassie" Ventura wirft P. Diddy vor, sie über Jahre systematisch sexuell missbraucht zu haben. "Freak Offs", Zwang zum Sex mit männlichen Prostituierten, physische wie psychische Misshandlung, Vergewaltigung. Wenn man das alles liest, stellt sich im HipHop, wenn nicht im Musikgeschäft im Ganzen, die Systemfrage. Soweit die Lesart von der "New York Times" über den "Guardian" bis zur "Zeit". Pikant: Stars wie Leonardo DiCaprio, Paris Hilton und sogar die Prinzen Harry und William sollen auf seinen VIP-Listen gestanden haben. Der Rapper wartet im New Yorker Metropolitan Detention Center auf sein Gerichtsverfahren, dasselbe Gefängnis, in dem Harvey Weinstein einsitzt. Erste Anhörung war am 9. Oktober. Sollte der Prozess die Anklage bestätigen und ihn verurteilen, droht Sean Combs eine Haft von 15 Jahren oder sogar lebenslang.