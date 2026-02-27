Dubiose Spenden für die Ostukraine?

Isidor Geller, Kommerzialrat, Opernfan, Frauen-Freund, Salonlöwe der Wiener Gesellschaft der 1920er und 1930er Jahre. Wie viele seiner Zeitgenossen stammte er aus einem galizischen Schtetl, machte in Wien seinen Weg nach oben – und wurde 1938 von den Nazis seines beträchtlichen Vermögens beraubt und gebrochen. Der israelisch-deutschen Journalistin und Autorin Shelly Kupferberg ist mit der Recherche ihrer Familiengeschichte und ihrer Erzählung vom Leben ihres Urgroßonkels Isidor 2022 ein Bestseller gelungen. Ein jüdisches Leben, wie es für viele weniger prominente und vergessene Schicksale steht. Nun wird diese wahre Geschichte auf der Bühne des Akademietheaters erzählt - in der Regie von Philipp Stölzl.