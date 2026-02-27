Dubiose Spenden für die Ostukraine?

Hauptnavigation

Die Themen der Sendung: Hilfstransporte als Propaganda für Putin?, Equal Pay Day - Gespräch mit Henrike von Platen, Textilkünstlerin Britta Marakatt-Labba, Film "Marty Supreme", "Isidor" in Wien.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
27.02.2026
19:25 - 20:00 Uhr

Themen der Sendung:

Umstrittene Transporte in die Ostukraine – Propaganda für Putin?

Mitglieder von Organisationen, die Hilfsgüter in die Ostukraine bringen, sind in den Fokus der deutschen Justizbehörden geraten. Unterstützen sie Putins Angriffskrieg? Manche liefern Militärgüter an Russlands Armee. 

Equal Pay Day - warum bewegt sich so wenig? Gespräch mit Henrike von Platen

Der unbereinigte Gender Pay Gap, die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, betrug 2025 in Deutschland durchschnittlich 16 Prozent. Besonders groß bleiben die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Im Westen liegt die Lohnlücke mit 18,9 Prozent knapp viermal so hoch wie im Osten mit 5,1 Prozent. Österreich und die Schweiz haben ebenfalls hohe Lohnlücken von etwa 18 Prozent. Deutschland hat mit 77,7 Prozent die fünfthöchste Frauenerwerbstätigenquote im EU-Vergleich. In Schweden beispielsweise gehen mehr Frauen arbeiten (79,9 Prozent), der Gender-Pay-Gap liegt mit 11,2 Prozent deutlich unter dem deutschen.

Wir sprechen mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Henrike von Platen. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin des "Fair Pay Innovation Lab", mit dem sie Wirtschaft und Politik bei der praktischen Umsetzung nachhaltiger Entgeltstrategien berät.

Ausstellung "Stitched Tracks" in der Kunsthalle Mainz

Die schwedische Samin Britta Marakatt-Labba gehört zu den bekanntesten Künstlerinnen Nordskandinaviens. Ihre gestickten Bilder erzählen von der Natur, den Mythen und dem Leben des samischen Volkes. Mit ihrer Kunst kämpft sie für die Anerkennung der indigenen Bevölkerung in Schweden, Norwegen und Finnland. Ihre erste Einzelaustellung in Deutschland ist bis 26. Juli 2026 in der Mainzer Kunsthalle zu sehen.

Tischtennis im Kino: "Marty Supreme"

Nominiert für neun Oscars: Hollywoodstar Timothée Chalamet schlüpft im Film "Marty Supreme" von Regisseur Josh Safdie in die Rolle eines ehrgeizigen Tischtennispielers der 1950er.

Der Dandy und die Nazis - Bestseller "Isidor" auf der Bühne

Isidor Geller, Kommerzialrat, Opernfan, Frauen-Freund, Salonlöwe der Wiener Gesellschaft der 1920er und 1930er Jahre. Wie viele seiner Zeitgenossen stammte er aus einem galizischen Schtetl, machte in Wien seinen Weg nach oben – und wurde 1938 von den Nazis seines beträchtlichen Vermögens beraubt und gebrochen. Der israelisch-deutschen Journalistin und Autorin Shelly Kupferberg ist mit der Recherche ihrer Familiengeschichte und ihrer Erzählung vom Leben ihres Urgroßonkels Isidor 2022 ein Bestseller gelungen. Ein jüdisches Leben, wie es für viele weniger prominente und vergessene Schicksale steht. Nun wird diese wahre Geschichte auf der Bühne des Akademietheaters erzählt - in der Regie von Philipp Stölzl.

