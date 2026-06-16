Kiew: Unesco-Welterbe bei Angriff beschädigt

Durch einen russischen Drohnenangriff ist nach ukrainischen Angaben in der Hauptkathedrale des berühmten Höhlenklosters in Kiew ein Feuer ausgebrochen. Auf Videos und Fotos aus der Nacht zum 15. Juni ist zu sehen, wie Flammen aus dem Dach der Mariä-Entschlafens-Kathedrale schlagen. Nach Beendigung der Löscharbeiten besuchte Präsident Wolodymyr Selenskyj die zum Unesco-Weltkulturerbe gehörende Klosteranlage, um sich ein Bild vom Ausmaß der Schäden zu machen. Seinen Angaben zufolge hatten die russischen Streitkräfte den Stadtteil, in dem sich das Höhlenkloster befindet, mit zwei Drohnen attackiert. Das Verteidigungsministerium in Moskau behauptete dagegen laut russischen Staatsmedien, eine US-amerikanische Patriot-Flugabwehrrakete habe die religiöse Stätte getroffen. Die Weltkulturorganisation Unesco berichtete in Paris, der Angriff habe offenbar erhebliche Schäden am Äußeren und Inneren der Kathedrale verursacht. Auch die Befestigungsanlage des Klosters und ein Wehrturm seien betroffen. Ohne Russland beim Namen zu nennen, verurteilte die Unesco in ihrer Mitteilung Angriffe auf Kulturgüter.