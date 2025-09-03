Ukrainische Jugendliche erholen sich in Deutschland vom Krieg

Die Jugendlichen des Tanzkollektivs ARIRA leben in Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, die immer wieder von Russland bombadiert wird. Viele von ihnen sind Flüchtlinge im eigenen Land, stammen aus frontnahen Städten wie Kupjansk, Slowjansk oder Bachmut. Sie alle sind traumatisiert – durch Raketenangriffe, Flucht und Verluste. Die Kinder haben Angst vor Flugzeugen, Sirenen und Feuerwerk. Sie träumen davon, nachts einfach spazieren zu gehen – doch das ist wegen der Ausgangssperre, die seit mehr als drei Jahren abends in Charkiw gilt, unmöglich. Diese jungen Tänzerinnen und Tänzer haben zwei Wochen zur Erholung in Deutschland verbracht. Für sie eine Auszeit vom Krieg, ermöglicht vom Bistum Magdeburg und der europäischen Jugendbildungsstätte. Gemeinsam mit ihrer Leiterin sind sie mit dem Bus von Charkiw bis Magdeburg gefahren. Dort haben sie geprobt und sind öffentlich aufgetreten. Wir haben sie begleitet.