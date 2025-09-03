Kultur
"Kulturzeit" vom 02.09.2025: Ukrainische Jugendliche erholen sich vom Krieg
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2024
- Datum:
- Sendetermin
- 03.09.2025
- 06:20 - 07:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Ukrainische Jugendliche erholen sich in Deutschland vom Krieg
Die Jugendlichen des Tanzkollektivs ARIRA leben in Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, die immer wieder von Russland bombadiert wird. Viele von ihnen sind Flüchtlinge im eigenen Land, stammen aus frontnahen Städten wie Kupjansk, Slowjansk oder Bachmut. Sie alle sind traumatisiert – durch Raketenangriffe, Flucht und Verluste. Die Kinder haben Angst vor Flugzeugen, Sirenen und Feuerwerk. Sie träumen davon, nachts einfach spazieren zu gehen – doch das ist wegen der Ausgangssperre, die seit mehr als drei Jahren abends in Charkiw gilt, unmöglich. Diese jungen Tänzerinnen und Tänzer haben zwei Wochen zur Erholung in Deutschland verbracht. Für sie eine Auszeit vom Krieg, ermöglicht vom Bistum Magdeburg und der europäischen Jugendbildungsstätte. Gemeinsam mit ihrer Leiterin sind sie mit dem Bus von Charkiw bis Magdeburg gefahren. Dort haben sie geprobt und sind öffentlich aufgetreten. Wir haben sie begleitet.
Mutig leben! Jelena Kostjutschenkos Russland auf der Bühne beim Kunstfest Weimar
"Mutig leben", so lautet das Motto des Kunstfestes in Weimar. Irina Scherbakowa, 2025 Schirmherrin des Kunstfestes, ist eine mutige Stimme des anderen Russlands. Sie gehörte zu den Mitbegründern der inzwischen verbotenen Menschenrechtsorganisation Memorial. Seit 2022 setzt sie ihre Arbeit im Exil fort und ist konfrontiert mit der Frage, "was es heißt, mutig zu leben und Mut zu zeigen in einer Diktatur." Fest steht: "Diktaturen leben von Gewalt, Angst und Anpassung. Das ist ihre Nahrung." Leben unter Putin, Leben im heutigen Russland. Wie geht das also? – Ohne zu verzweifeln, ohne zu verkümmern, ohne gleichgültig zu werden? Auch russische Künstler im deutschen Exil stellen sich die Frage, in Weimar gemeinsam mit deutschen Schauspielern.
Daniela Dröscher "Junge Frau mit Katze" - Literaturgespräch mit Wiebke Porombka
Ela hat es nicht leicht. Verzweifelt an ihrem Körper: "Krank zu sein gehörte zu meinem Leben wie für andere das Atmen. Was hatte ich nicht alles schon gehabt: Eileiterentzündungen, immer wieder eine heftige Allergie gegen Textilfarben, Noro-Virus-Infektionen und ein Zwölffingerdarmgeschwür." Jetzt ist es eine Kehlkopfentzündung. In ihrem aktuellen Roman "Junge Frau mit Katze" erzählt Daniela Dröscher die Leidensgeschichte einer Frau. Weit entfernt davon eine schnöde Krankenerzählung zu sein, geht es dabei in erster Linie um die Suche der Protagonistin nach sich selbst. Von leichter Hand erzählt, gespickt mit einer großen Prise Humor und philosophischen Gedanken. Wir sprechen mit der Literaturkritikerin Wiebke Porombka über den Roman.
Daniel Küblböck – Doku über einen unangepassten Star
Bekannt wurde er als 17-jähriger Kandidat von "Deutschland sucht den Superstar". Daniel Küblböck war queer, bevor es den Begriff überhaupt gab, geliebt und verhöhnt. Die ARD-Doku "Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser" geht seiner Geschichte, seinem Coming Out und Verschwinden nach.