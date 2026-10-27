Hollywood-Star und Oscar-Preisträger Jeff Bridges hat einen Traum, der ihn seit Jahrzehnten begleitet: Er will die legendäre Widelux-Kamera wiederbeleben und dafür braucht er Hilfe – von Charys und Marwan aus Deutschland. Die Doku "Jeff Bridges‘ analoges Abenteuer. Der Filmstar, seine Frau Susan, zwei Hessen, eine Kamera" begleitet den ungewöhnlichen Roadtrip, der von Bad Nauheim über Wetzlar nach Hollywood führt. Über sechs Jahre hinweg verfolgen die Autor*innen gemeinsam mit Jeff und Susan Bridges das Ziel, die Widelux-Kamera neu aufzulegen. Schaffen sie es gemeinsam, die Mission des "Dude" zu erfüllen? Und gibt es heutzutage überhaupt Menschen, die sich noch für so eine klassische Kamera interessieren?