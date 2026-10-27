Kultur
Ukraine: Als Sanitäter im Drohnenkrieg
Die Themen der "Kulturzeit" vom 27.10.2026: "Im Schatten der Drohnen", "Manifest der Menschlichkeit" - Gespräch mit Michail Schischkin, Nina Zimmer, Viennale, "Eine Kamera für Jeff".
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 27.10.2026
- 19:21 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Alexander Gertz' Bericht aus dem Ukraine-Krieg
Alexander Gertz schreibt an gegen die Normalität eines Krieges, der langsam aus den Schlagzeilen verschwindet. Kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine reist der Student Alexander Gertz ins Heimatland seiner Mutter. Er engagiert sich in der humanitären Hilfe, tritt dann als Sanitäter in die Armee ein. An der Front erlebt er Unvorstellbares, auch weil neue Technologien den Krieg beherrschen. Um nicht zu vergessen, beginnt er ein Kriegstagebuch. Daraus wird der schonungslose Bericht "Im Schatten der Drohnen. Als deutscher Sanitäter an der ukrainischen Front".
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