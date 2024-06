Gerade hat Joyce Sanhá ihr Schauspiel-Studium am Mozarteum beendet. Doch schon währenddessen war sie der Regisseurin Karin Henkel aufgefallen, die sie für ihre Salzburger Festspielproduktion "Liebe" engagierte, die danach an den Kammerspielen München ins Repertoire übernommen wurde. Gerade ist Joyce Sanhá, wie der große Ifflandring-Preisträger Jens Harzer, vom Berliner Ensemble engagiert worden. Joyce Sanhás Eltern kommen beide aus Kamerun. Aufgewachsen ist sie in Hamburg. Zum Schauspielern musste sie "empowert" werden, wie sie sagt. Was bedeutet es heute, ein Künstlerinnen-Leben zu beginnen? Worauf lässt man sich da ein, als junge Schauspielerin? Wieviel Mut braucht es? Wie wird man als Rollen-Debütantin in Neuauflagen tausendfach gespielter Klassiker besetzt?