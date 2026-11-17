In seinem neuen Roman "Ausgebrannt" erzählt Petr Šesták von einem Essenslieferanten auf dem Fahrrad, der in Prag beschimpft und übersehen wird, während das Auto zum Abzeichen derer wird, die bestimmen, wem die Stadt gehört. Man kann das als Widerrede gegen die Motoristen, die Autofahrerpartei, lesen, die mit Andrej Babiš regiert und das Ende der Rundfunkgebühren erklärt hat. Auf der Kundgebung gegen die Rundfunkreform sprach auch die Schriftstellerin Radka Denemarková. Für sie steht 2026 in einer Reihe mit der kommunistischen Machtübernahme, dem sowjetischen Einmarsch und der Samtenen Revolution von 1989.