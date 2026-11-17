Kultur
Prag: Massenprotest gegen Rundfunkreform
Die Themen der "Kulturzeit" am 17.11.2026: Rundfunkreform in Tschechien, "Hamlet" in Bratislava, Zionismus und Antizionismus - Gespräch mit Benjamin Moser, Dornröschen in Hamburg.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 17.11.2026
- 19:25 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Tschechien: Protest gegen Medienreform
Mit einer Großkundgebung haben die Proteste gegen die geplante Abschaffung der Rundfunkgebühren in Tschechien ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die Teilnehmer folgten einem Aufruf der Organisation "Eine Million Augenblicke für Demokratie" und versammelten sich am 15. November auf der Letna-Ebene in Prag. Die Veranstalter sprachen von mindestens 200.000 bis 250.000 Teilnehmern.
Kritiker warnen, dass die rechte Regierung unter dem Ministerpräsidenten und Milliardär Andrej Babiš die öffentlich-rechtlichen Medien mit der Reform unter ihre Kontrolle bringen könnte. Das seit Dezember 2025 regierende Kabinett will die öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radiosender künftig nicht mehr über Gebühren, sondern direkt aus dem Staatshaushalt finanzieren. Ein entsprechender Gesetzentwurf passierte in erster Lesung das Abgeordnetenhaus des EU-Mitgliedstaats. Geplant sind zudem Kürzungen der Mittel um mehr als 15 Prozent. Kritiker werfen der Regierung vor, es gehe ihr in Wirklichkeit darum, Einfluss auf Programm und Personalentscheidungen zu nehmen.
Wem gehört das Öffentliche in Tschechien?
In seinem neuen Roman "Ausgebrannt" erzählt Petr Šesták von einem Essenslieferanten auf dem Fahrrad, der in Prag beschimpft und übersehen wird, während das Auto zum Abzeichen derer wird, die bestimmen, wem die Stadt gehört. Man kann das als Widerrede gegen die Motoristen, die Autofahrerpartei, lesen, die mit Andrej Babiš regiert und das Ende der Rundfunkgebühren erklärt hat. Auf der Kundgebung gegen die Rundfunkreform sprach auch die Schriftstellerin Radka Denemarková. Für sie steht 2026 in einer Reihe mit der kommunistischen Machtübernahme, dem sowjetischen Einmarsch und der Samtenen Revolution von 1989.
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"Anti-Zionismus: Eine jüdische Geschichte" - Gespräch mit dem Autor Benjamin Moser
Der Pulitzerpreisträger Benjamin Moser wurde 1976 in Houston geboren. Sein jüdischer Großvater war 1938 vor den Nationalsozialisten aus Deutschland in die USA geflohen. In seinem neuen Buch "Anti-Zionismus. Eine jüdische Geschichte" beschreibt er, wie selbstverständlich der Zionismus für ihn lange Zeit war. Bis er seines Großvaters Exemplar von Theodor Herzls "Der Judenstaat" von 1896 liest und darin mehr Horror als Vision erkennt. Herzl organisiserte 1897 in Basel den ersten Zionistenkongress und wurde zum Begründer des politischen Zionismus und zum geistigen Vater des Staates Israel.
Mosers Protagonisten eint die Kritik am Zionismus. Doch was soll an seine Stelle treten? Wir sprechen mit dem Autor.
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