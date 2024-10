Diese zunehmende Polarisierung der Jugend offenbart tiefe Gräben in der politischen Landschaft der Bundesrepublik. Viele junge Menschen empfinden die etablierten Parteien als unfähig, auf drängende Zukunftsfragen wie Klimawandel, soziale Ungleichheit und wirtschaftliche Unsicherheit angemessen zu reagieren. Das Gefühl, von der politischen Elite nicht gehört zu werden, verstärkt die Entfremdung und führt zu radikalen politischen Neigungen – sowohl am rechten als auch am linken Rand. Stehen wir also in Deutschland vor einem neuen Zeitalter des politischen Extremismus? Erleben wir den Abschied einer ganzen Generation von der parlamentarischen Demokratie hin in einen politischen Untergrund? Oder sind diese Phänomenen ganz im Gegenteil Ausdruck eines neuen demokratischen Erwachens, in dem junge Menschen eine längst überfällige Reform der Altenrepublik Deutschland fordern?