Trump und die Chefs von Open AI, Oracle und des japanischen Technologieunternehmens Softbank.

Quelle: AFP

US-Präsident Donald Trump hat den Start eines Infrastruktur-Projekts zur Künstlichen Intelligenz (KI) namens "Stargate" bekannt gegeben, das Investitionen von "mindestens 500 Milliarden Dollar" (479,6 Milliarden Euro) in den USA nach sich ziehen soll. Das Geld werde in "KI-Infrastruktur in den USA investiert", sagte Trump. Die Ankündigung machte er im Beisein der Chefs des KI-Entwicklers OpenAI, des japanischen Softbank-Konzerns, sowie des US-Software- und Hardware-Herstellers Oracle. Die drei Unternehmen sollen das Stargate-Projekt tragen. Elon Musk, der nicht daran beteiligt ist, kritisierte, dass das Projekt unzureichend finanziert sei. Die Hauptinvestoren hätten "das Geld nicht". In Deutschland forderten Branchenverbände ebenfalls mehr Ausgaben für die KI-Entwicklung hierzulande und in Europa. Wir sprechen mit dem Medienwissenschaftler Michael Seemann über Trumps KI-Pläne.