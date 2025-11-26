Der Fotograf, Aktivist und Oscar-nominierte Filmemacher Misan Harriman ist einer der angesehensten visuellen Geschichtenerzähler unserer Zeit. Harriman hat schon viele High-Profile Promis wie Meghan Markle und Prince Harry, Tom Cruise, Angeline Jolie, Jay-Z, Giorgio Armani und Rhianna für Magazine wie "Vogue UK", "Vanity Fair" und "Harpers Bazaar" fotografiert und er ist der erste Schwarze in der 104-jährigen Geschichte der britischen "Vogue", der 2021 das Cover der legendaeren Septemberausgabe fotografiert hat. Aber er ist vor allem bekannt für seine Reportage-Fotografie bei großen Demonstrationen wie den Black Lives Matter Protesten in den USA und den Pro-Gaza Demos in England. Seine monochromen Bilder stellen dabei eine neue Generation von Demonstranten vor, die Smartphones zur Organisation von Bewegungen und soziale Medien zur Dokumentation von Ungerechtigkeiten nutzen. Aus Anlass der Veröffentlichung des Dokumentarfilms "Shoot The People", für den Harriman zwei Jahre lang von Kamerateams auf verschiedenen Protesten, bei der Oscar Verleihung, aber auch in seinem privaten Umfeld begleitet wurde, treffen wir uns mit dem Fotografen in seinem Studio in London.