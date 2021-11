Kultur

Games-Tipp: "Goethe VR"

Die Deutsche Nationalbibliothek bringt Goethes Faust I und II als interaktive Virtual Reality Experience auf die VR-Brille. Nutzer*innen werden aktiv in die Erzählung eingebunden. Erlebbar ab dem 19. Oktober im Deutschen Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig und in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main.

Datum: 19.10.2021