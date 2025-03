Am 10. März ist es genau 100 Jahre her, dass ein Nationalsozialist in die Redaktionsräume einer Wiener Zeitung eingedrungen ist und auf den berühmten jüdischen Sozialaufklärer, Journalisten und Autor Hugo Bettauer ein Attentat verübte. Der Mörder wurde freigesprochen, kam nach kurzem Aufenthalt in der Psychiatrie frei. Das war 1925: Denn die Nationalsozialisten oder "Hakenkreuzler", wie sie damals genannt wurden, haben schon viel früher ihr Unwesen getrieben, als es in der kollektiven Erinnerung heute wahrgenommen wird. Hugo Bettauer war das erste Opfer der Nazis in Österreich - der Mord an ihm ein Schlüsselmoment in der Ersten Republik.