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  4. Tanztipp: "an elephant in the room" von cie. toula limnaios
Bühnenszene: Drei Tänzer tanzen um einen Tänzer, der ein blaues Tütü trägt und eine blauen Tüllkopfschmuck hat, herum.

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Tanztipp: "an elephant in the room"

Das Ballett von Toula Limnaios untersucht die Kraft des Schweigens. Zwei Tanzquartette machen sichtbar, wie Unausgesprochenes zwischen Menschen wirken kann. Bis 31. Oktober in Berlin zu erleben.

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