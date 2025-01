Syrische Kurdinnen kämpfen für ihre Rechte

Das wäre eine Lunte am Pulverfass IS, denn noch ist nicht ausgemacht, wer die Bewachung der Terroristen übernimmt, wenn die Kurden nicht mehr geschützt oder gar vertrieben sind. Auch gesamtgesellschaftlich hat das Ganze eine große Tragweite. Denn, was kaum jemand weiss: Frauen genießen in Nordostsyrien Gleichberechtigung. Das haben sich die Kämpferinnen erstritten. Seit sie in Waffen sind, haben sie die patriarchalen Strukturen aufgebrochen und das wirkt auf die gesamte kurdische Gesellschaft, auf alle Schichten. Diese Entwicklung ist einzigartig im arabischen nahen Osten. Dies alles steht derzeit auf dem Spiel. Ob den neuen Machthabern in Damaskus zu trauen ist, steht in den Sternen. Wir haben mit der Politikwissenschaftlerin Dastan Jasim und Ilham Ahmed, Leiterin des Büros für Außenbeziehungen in Nordost-Syrien, über den Kampf der kurdischen Frauen für ihr Rechte gesprochen.