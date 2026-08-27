Sturzflut in Nepal: das Ende der Gletscher

Das "Cage Wolves" ist ein Kampfsportzentrum im Keller eines unscheinbaren Industriegebäudes in Wien-Floridsdorf. Dort trainieren viele junge Männern mit Migrationsgeschichte und aus schwierigen Familienverhältnissen, manche von ihnen sind auch für extremistische Ideen empfänglich. Im "Cage Wolves" haben sie mehr als nur einen Sport gefunden – das Kampfsportzentrum bietet ihnen Gemeinschaft, Disziplin und Perspektive. Ein Ort, der sie vor dem Abgleiten in die Kriminalität bewahren kann? Betreiber Georg Schober ist überzeugt, das Rezept gegen jugendliche Perspektivenlosigkeit in der Hand zu haben. Doch hier haben auch die Mörder der 13-jährigen Leonie trainiert, die 2021 in Wien getötet wurde. Nur kurz, sagt Schober, er habe sie schnell wieder rausgeschmissen. "Man sieht, wenn etwas nicht passt." Doch nach einer Polizeirazzia beanstandeten die Behörden bauliche Mängel. Ein Umbau ist nicht leistbar. Was aus den Jugendlichen wird, bleibt unklar. Die Regisseure Moritz Wehr, Michael Suntinger und Philipp Wohltmann erzählen in ihrer Doku ungeschönt und nah von Menschen am Rande der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit. Am 27. August feiert der Film in Wien Premiere.