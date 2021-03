Kultur

Der Deutsche Herbst als Thriller

Stephan R. Meier ist als Kind des Verfassungsschutzpräsidenten Richard Meier in der Geheimdienstwelt der 1970er Jahre groß geworden. Nun hat er sein Insiderwissen zu einem Polit-Thriller verarbeitet. Er erzählt die 44 Tage zwischen der Entführung Hanns-Martin Schleyers bis zu der Befreiung der Geiseln aus der Lufthansamaschine "Landshut" in Mogadischu und dem Tod der RAF-Gefangenen in Stammheim.