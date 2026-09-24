Umstritten: Springer Verlag ehrt Peter Thiel

Yuval Noah Harari stellt gleich zwei neue Bücher vor: Zum einen den vierten Band seiner "Unstoppable Us"-Reihe, in denen er die Geschichte der Menschheit für ein junges Publikum erzählt. Darin lässt er aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse einfließen und stellt die Entwicklung der Menschheit zugleich in den aktuellen Kontext unserer Zeit zwischen Klimakrise, Pandemie und fortschreitender Digitalisierung. Der vierte Band ist "Was du wissen musst, um die Welt zu retten" betitelt und fragt, warum Wissen Macht bedeutet und wie wir die moderne Wissenschaft zum Wohl unseres Planeten einsetzen können. Zum anderen "Sapiens. Die Zauberlehrlinge: Von Kolumbus bis KI", eine Graphic Novel für Kinder ab zehn Jahren, eine Geschichte der wissenschaftlichen und industriellen Revolutionen, in der wissenschaftliche Fortschritte mit einer immer rasanteren Geschwindigkeit unsere soziale Ordnung transformieren, dem modernen Kapitalismus den Weg ebnen und schließlich das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz einläuten.