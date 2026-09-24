Kultur
Umstritten: Springer Verlag ehrt Peter Thiel
Die Themen der "Kulturzeit" vom 24.09.2026: Springer Award an Peter Thiel, Yuval Noah Harari über KI, Oper Köln eröffnet - Gespräch mit Hein Mulders, Film "Das geträumte Abenteuer", Peter Zumthor.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 24.09.2026
- 19:22 - 20:00 Uhr
DIe Themen der Sendung:
Umstrittener US-Investor Peter Thiel erhält Preis des Axel-Springer-Verlags
Der aus Deutschland stammende US-Investor Peter Thiel wird am 24. September 2026 mit einem Preis des Axel-Springer-Verlags in Berlin ausgezeichnet. Mit der Verleihung des Axel Springer Awards 2026 an Thiel werde eine Persönlichkeit gewürdigt, die "die technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Debatten unserer Zeit nachhaltig geprägt hat", erklärte der Verlag. Aktivisten werfen Thiel hingegen Demokratiefeindlichkeit vor und kündigten Proteste vor dem Veranstaltungsort an.
Der in Frankfurt am Main geborene Unternehmer ist unter anderem als Mitgründer des Internetbezahldienstes Paypal sowie als früher Investor in das Online-Netzwerk Facebook bekannt, gründete aber auch das umstrittene Datenanalyseunternehmen Palantir mit. Zudem ist der libertär-konservative Investor ein Unterstützer der US-Regierung von Donald Trump und äußerte in der Vergangenheit Skepsis, ob Freiheit und Demokratie miteinander vereinbar seien.
Yuval Noah Harari zu KI
Yuval Noah Harari stellt gleich zwei neue Bücher vor: Zum einen den vierten Band seiner "Unstoppable Us"-Reihe, in denen er die Geschichte der Menschheit für ein junges Publikum erzählt. Darin lässt er aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse einfließen und stellt die Entwicklung der Menschheit zugleich in den aktuellen Kontext unserer Zeit zwischen Klimakrise, Pandemie und fortschreitender Digitalisierung. Der vierte Band ist "Was du wissen musst, um die Welt zu retten" betitelt und fragt, warum Wissen Macht bedeutet und wie wir die moderne Wissenschaft zum Wohl unseres Planeten einsetzen können. Zum anderen "Sapiens. Die Zauberlehrlinge: Von Kolumbus bis KI", eine Graphic Novel für Kinder ab zehn Jahren, eine Geschichte der wissenschaftlichen und industriellen Revolutionen, in der wissenschaftliche Fortschritte mit einer immer rasanteren Geschwindigkeit unsere soziale Ordnung transformieren, dem modernen Kapitalismus den Weg ebnen und schließlich das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz einläuten.
Viel zu teuer! Sanierungsdrama letzter Akt - Gespräch mit Hein Mulders
Geplant war eine Wiedereröffnung von Oper und Schauspielhaus schon 2015, diverse Male wurde sie – teilweise sehr kurzfristig – verschoben. Die Gesamtkosten werden am Ende wohl bei 1,5 Milliarden Euro liegen, ursprünglich geplant waren Baukosten von 253 Millionen Euro. Doch wer ist verantwortlich für Kostensteigerung und Bauzeitverzögerung? Und wie konnte es zu dem Bauskandal kommen? Wir sprechen mit Intendant Hein Mulders am Abend der Wiedereröffnung.
Diese Farben! Ein Blick in die Kölner Oper und das Schauspielhaus
Thilo Jahn lässt sich von Opernintendant Hein Mulders durch die Oper führen und besucht mit dem Intendanten des Schauspiels, Kay Voges, das Schauspielhaus. Neben einer Bühnentechnik mit neuen Möglichkeiten und größerer Barrierearmut beeindrucken beide Gebäude mit ihrer schlichten Eleganz und mit dem wiederhergestellten originalen Farbkonzept. So gibt das Publikum in der Oper künftig Jacken und Mäntel an einer Garderobe mit leuchtend blauer Rückwand ab, an der die Metallhaken wie Skulpturen wirken und der beliebte Erfrischungsraum im Schauspielhaus strahlt in zartem Gelb.
Kinostart: "Das geträumte Abenteuer"
Eine bulgarische Archäologin ist für Ausgrabungen in ihre Heimatstadt in der bulgarisch-türkisch-griechischen Grenzregion zurückgekehrt. Dort begegnet sie unverhofft einem alten Freund wieder, der halbseidene Geschäfte in der Gegend durchzieht. Als er verschwindet, spürt die unerschrockene Frau ihm nach und legt sich mit Vertretern der örtlichen Mafia an, mit denen ihr Freund zusammenarbeitet. Ein im hypnotischen Schritttempo gefilmtes Drama mit Anleihen bei Western und Gangsterfilmen, die jedoch weniger zum Spannungsaufbau beitragen als die Konzentration auf die Hauptfigur und eine Montage, die stets mit Unvorhersehbarem rechnen lässt. Regisseurin Valeska Grisebach erzählt mit meisterlicher Beiläufigkeit von einer Region, die von Lasten der Vergangenheit und gegenwärtiger Europa-Verdrossenheit geprägt ist, sowie von einem Lebensgefühl zwischen Tristesse und Aufregung.
Zumthors neue Bauten für die Fondation Beyeler
Die Fondation Beyeler ist das beliebteste Museum der Schweiz. Der Bau von Renzo Piano wurde vor knapp 30 Jahren eröffnet. Nun hat der Architekt Peter Zumthor die Fondation mit neuen Bauten erweitert. Ab dem 26. September präsentiert sich das Museum in Riehen bei Basel mit gleich drei neuen Gebäuden, riesiger neuer Ausstellungsfläche und doppelt so großem Garten der Öffentlichkeit. Das neue Ensemble wird zunächst schrittweise geöffnet. Am 15. Januar 2027 steht alles uneingeschränkt zur Verfügung.