Kultur

Spiele-Tipp: "Ryte - The Eye of Atlantis"

Das VR-Computerspiel "Ryte - The Eye of Atlantis" ist eine fiktive Zeitreise auf ‎den sagenumwobenen verlorenen Kontinent. Der Spieler taucht über eine ‎entsprechende Brille komplett in die virtuelle Realität ein.‎