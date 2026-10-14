Spanien zwischen Protest und Neuwahlen

Der Tod der 87-jährigen Maricarmen Abascal zwei Wochen nach der Zwangsräumung aus ihrer Wohnung in Madrid ist in Spanien mit Erschütterung und Zorn aufgenommen worden. Ihr Tod macht sie nun für viele zu einer Märtyrerin. Seit der Zwangsräumung Abascals kommt es in Spanien immer wieder zu großen Demonstrationen unter dem Motto "Nicht eine weitere Maricarmen" gegen die Wohnungsnot und zu hohe Mietpreise. Die Gewerkschaften kündigten einen Generalstreik an, der das Land am 11. November lahmlegen soll. Für den 29. November kündigte Ministerpräsident Pedro Sanchez Neuwahlen an. Er erklärte, er benötige für seine Pläne zur Bewältigung der Wohnungskrise eine größere Mehrheit im Parlament.