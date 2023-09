Sophie Passmann über ihr Buch "Pick Me Girls"

"Ich denke oft an die Frau, die ich eigentlich geworden wäre“, so der verzweifelte Eröffnungssatz in Sophie Passmanns neuem Buch "Pick Me Girls“. Der Titel bezieht sich auf Mädchen und Frauen, deren Fokus viel zu früh allein auf ihr äußeres Erscheinungsbild gerichtet ist. Um männliche Anerkennung zu erlangen, enden nicht selten im Dunkel der Selbstzweifel. Der typische Satz eines Pick Me Girls "Ich bin nicht so wie andere Frauen" bezeugt zweierlei: die unbewusst misogyne Abgrenzung zu einem ganzen Geschlecht und zugleich die Herabwürdigung des eigenen Selbst. Mit der Pubertät, so Passmann, beginne für Mädchen nicht nur das Erwachsenwerden, sondern ein Prozess der objektifizierten Entmenschlichung. Man wird vom Menschen zur Oberfläche, alles andere tritt dahinter zurück. Ist es der internalisierte patriarchale Blick der Druck ausübt? Ist der Begriff von Schönheit, Ästhetik nicht ein allgemeingültiger? Wir haben mit Sophie Passmann gesprochen.